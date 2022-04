Il était nécessaire de fournir une réflexion sur une catégorie majeure de l’œuvre rabelaisienne, mais peu arpentée pour elle-même : le monstrueux. Le large bestiaire tératologique qui peuple les romans de Rabelais est ici envisagé selon plusieurs biais successifs : sa caractérisation, son archéologie au regard de la philosophie naturelle, son positionnement particulier entrevu sous l’angle de l’histoire de l’art et des représentations du monstre, son économie dans les différents régimes du texte littéraire (narration, énonciation, description, recours intertextuels). Ce parcours permet in fine de mettre au jour les mécanismes d’une herméneutique du monstre qui reproduit dans le cadre du récit – et plus particulièrement ar la manière dont les personnages et la voix narrative mettent en mots la rencontre avec des phénomènes naturels étranges – les préoccupations interprétatives du lecteur lui-même face au texte de Rabelais.

Table des matières

Avant-Propos

PREMIÈRE PARTIE : LES DISCOURS

Chapitre premier. Syntaxe de la nature et éloquence ambivalente du monstre

Chapitre II. De quoi « Monstre » est-il le nom ?

Chapitre III. Éléments de tératologie rabelaisienne

DEUXIÈME PARTIE : LES RENCONTRES

Chapitre IV. Ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre

Chapitre V. Parler d'autres choses

Chapitre VI. Les replis de l'étrange

TROISIÈME PARTIE : LE LECTEUR

Chapitre VII. « Nothing is true - everything is permitted »

Chapitre VIII. La loi et l'ordre

Chapitre IX. Décrire, définir: la part maudite

Chapitre X. Hors cadres

CONCLUSION: L'IMPASSE, L'AIGUILLAGE

