Philippe Quinault

Théâtre complet. Tome II. Comédies

édition de Sylvain Cornic

Paris, Classiques Garnier, coll. Bibliothèque du théâtre français, 2020

EAN : 9782406095590 — 675 pages — 68,00 €

Les comédies de Quinault, créées de 1653 à 1665, révèlent un dramaturge habile et à l’écriture virtuose. Représentatives du théâtre comique entre la Fronde et Molière, elles contribuèrent au développement de la comédie en cinq actes et en vers, dont elles exploitent les virtualités métathéâtrales.

