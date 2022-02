Entretien avec Philippe Duclos

Dans le cadre du séminaire "L'acteur et le comédien. Le double jeu du théâtre au cinéma" (Marc Escola & Maria Tortajada),

Le jeudi 14 avril 2022 à l'Université de Lausanne,

Unithèque, salle 4.215, & en ligne, via Zoom : 306 814 0933.

Interprète de quelques-uns des plus beaux rôles du cinéma d'Arnaud Desplechin, José Giovanni, Patrice Chéreau, Jacques Audiard, Bertrand Tavernier…, l'acteur Philippe Duclos vient de faire paraître Le Juge et son fantôme (éd. des Équateurs, 2021), consacré aux relations qu'il a entretenues, durant de nombreuses années, avec le personnage du juge Roban qu'il incarne dans la série Engrenages (8 saisons, 2005-2020). Issu du cours Florent, il a aussi à son actif une longue carrière de comédien de théâtre, aux côtés notamment de Daniel Mesguich, et plus récemment sous la direction de sa propre fille, la metteuse en scène Julie Duclos (Pelléas et Mélisande de Maurice Maeterlinck, Festival d'Avignon, Théâtre des Célestins, 2019).

L'entretien sera préparé le 7 avril par une séance consacrée aux différentes interprétations données par Philippe Duclos à la scène ou à l'écran.