« J'ai rêvé, cette nuit, que le juge Roban existait et qu'il ne voulait pas me rencontrer. Il était grand et fort, avec une barbe grise. Subitement il me demandait : “Qui êtes-vous pour parler de moi ?” Avant que j’aie pu répondre, il m'avait tourné le dos. »

Pendant près de quinze ans, Philippe Duclos a incarné aux yeux du grand public le juge d’instruction François Roban au point de susciter des vocations de magistrat. De cette longue fréquentation, il tire un récit subtil, entremêlant le journal fictif de son personnage et son carnet d’acteur.

Quels sont les secrets de ce juge rigide, introverti, d’une honnêteté confinant parfois à la naïveté ? Comment l’acteur invente-t-il ses gestes, ses émotions au point qu’ils surgissent presque par surprise, instinctivement ?

Le Juge et son fantôme est un intriguant jeu de miroirs, un chassé-croisé vertigineux entre l’interprète et son double de fiction. Mais qui double qui ?

Immense acteur, Philippe Duclos était déjà connu des cinéphiles et des amoureux du théâtre avant d’accéder à la notoriété grâce à la série Engrenages.