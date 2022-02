Ce cours-séminaire offert conjointement par les sections de cinéma (Maria.Tortajada@unil.ch), de français (Marc.Escola@unil.ch) et le Centre d'Études Théâtrales de l'Université de Lausanne portera sur la façon dont le cinéma, depuis ses débuts parlants (Bessie à Broadway, F. Capra, 1928) jusqu’à Opening Night (J. Cassavetes, 1977) ou Vous n’avez encore rien vu (A. Resnais, 2012), en passant par La Fin du jour (J. Duvivier, 1939), Les Enfants du paradis (M. Carné, 1945), All about Eve (J. Mankiewicz, 1950) ou Persona (I. Bergman, 1966), a su montrer le jeu des comédiens de théâtre, et développera une réflexion sur la différence entre l’art de l’acteur de cinéma et celui du comédien « sur scène » dans ces innombrables moments de cinéma où le rideau se lève au sein d’un film, sur une représentation théâtrale (en nous proposant d’être deux spectateurs à la fois) ou plus souvent une répétition (en nous permettant d’entrer dans le jeu).

On se propose d’abord de relire quelques textes théoriques (d’Eisenstein ou Diderot à S. Cavell) sur ce « double jeu », dans ces deux dispositifs complémentaires, proches mais parfois antagonistes, avant d'offrir aux étudiants d’explorer la très vaste filmographie où le théâtre s’invite au cinéma.

Du 24 février au 2 juin, Université de Lausanne, 12h30-14h, Unithèque, salle 4.215

Invité : Philippe Duclos, comédien de théâtre, acteur de cinéma (série Engrenages), le 14 avril.

(Illustration : Gena Rowlands & John Cassavetes dans Opening Night de John Cassavetes (1977).

*

Corpus d'étude :

Julien Duvivier, La fin du jour, 1939

Ernst Lubitsch, To be or not to be, 1942

Jean Renoir, Le carrosse d’or, 1952

Jacques Rivette, Paris nous appartient (1961) (Périclès de Shakespeare)

Jacques Rivette, L'amour fou, 1967/1969 (Andromaque de Racine)

Theo Angelopoulos, Le voyage des comédiens, 1976

John Casavetes, Opening Night, 1977

François Truffaut, Le dernier métro, 1980

Jacques Rivette, L'amour par terre, 1983

Arnaud Desplechin, Esther Kahn, 2000

Catherine Corsini, La répétition, 2001

Abdellatif Kechiche, L'Esquive, 2004 (Le Jeu de l'amour et du hasard de Marivaux)

Maïwenn, Actrices, 2009

Alain Resnais, Vous n'avez encore rien vu, 2012

Asghar Farhadi, Le client, 2016

Léa Fehner, Les Ogres, 2016

Cédric Kahn, Fête de famille, 2019

Emmanuel Curcol, Un triomphe, 2020