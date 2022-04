Tout au long de sa vie, Pablo Picasso (1881-1973) n’a cessé d’accumuler objets du quotidien et objets d’art. Superstitieux, il estime que chaque chose, si banale soit-elle, renferme un être intérieur, une âme secrète et magique qui le protège. À ces objets où vie intime et souvenirs émotionnels s’entremêlent s’ajoutent de véritables fétiches. Leur statut singulier est lié au souvenir, à la mémoire que l’artiste y attache, au sens symbolique et imperceptible qu’ils recèlent.

À travers une galerie illustrée de ces memorabilia – des souvenirs pour lui-même, devenus des souvenirs pour les autres –, ce livre propose d’appréhender l’« Être » Picasso, en explorant une facette méconnue de l’artiste – à la fois sorcier et superstitieux –, lui qui puisait au cœur de son intimité pour exercer sa toute-puissance créatrice.