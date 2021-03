Philippe Antoine, Chloé Chaudet, Gilles Louÿs, Sarga Moussa (dir.),

La littérature de voyage aujourd'hui. Héritages et reconfigurations,

Lettres modernes Minard, collection "Voyages contemporains", 2021.

EAN13 : 9782406111016 — 299 p. — 38 €.

Héritière du XIXe siècle, la littérature de voyage est devenue aujourd’hui un genre ouvert, pas seulement hybride (ce que le récit de voyage est depuis longtemps), mais plus libre qu’avant, que ce soit dans ses acteurs, dans ses destinations, dans ses représentations, dans ses styles et ses parlures, peut-être aussi dans ses formes narratives et dans ses supports médiatiques. Elle est désormais dotée d’une forte conscience de soi, fût-ce pour contester ses propres usages, pour déjouer les attentes de ses lecteurs en se mettant elle-même en cause – tout en continuant à dire le monde dans sa beauté, mais aussi dans sa fragilité.

Les contributions réunies dans ce volume ont mis l’accent sur de telles démarches critiques en analysant et en théorisant quelques-unes des reconfigurations qui sont à l’œuvre dans les littératures de voyage en langue française du temps présent – compte tenu de la dette qu’elles contractent vis-à-vis du passé. Elles jouent, notamment, sur trois paramètres : celui de la ou des voix qui portent le récit, de la distance qui est ménagée entre les pratiques du voyage et leur mise en intrigue, et des motifs et destinations du voyage. Il s’agit désormais d’inventer une langue et des formes, des modalités d’enquête, et un usage du monde qui soient à même de rendre compte de l’expérience complexe et plurielle de l’ailleurs. Une série d’énigmes est posée. Les textes et les images permettent de les formuler, à défaut de les résoudre.

SOMMAIRE

Préface, par Sarga MOUSSA

I. POÉTIQUES

1. De la « littérature voyageuse » à la littérature migrante ? / From « Travel Literature » to migrant literature ?, par Charles FORSDICK

2. Ce que raconter veut dire. Récits de voyage et vérités du voyage / What telling means. Travelogues and travel truth, par Jean-Didier URBAIN

3. Les stratégies du vide des voyageurs contemporains / Strategies of the void of contemporary travellers, par Jean-Xavier RIDON

4. Récit de voyage et genres littéraires. Une littérature à orientation géographique ? /

Travel narrative and literary genres. Geographic literature?, par Guillaume THOUROUDE

5. D’un corpus sans bords : la littérature de voyage au miroir de ses éditeurs français /

An Unlimited Corpus: French Travel Literature in its Publisher’s Mirror, par Gilles LOUŸS



II. GENRES ET MEDIA

6. Des écrivains à bord du Transsibérien / Writers aboard the Trans-Siberian, par Philippe ANTOINE

7. Le voyage-haïku ou comment résoudre la tension entre récit de voyage et poésie /

Haiku-Journey or How to Resolve the Tension between Travel Narrative and Poetry, par Muriel DÉTRIE

8. Théâtres en voyages : quelques pistes pour l’exploration de Terræ Incognitæ de la littérature viatique /

Travelling Theatre: Some Tracks for the Exploration of Terræ Incognitæ in Travel Literature, par Claudine LE BLANC

9. Le voyage décanté. Le Mystère Koumiko (Chris Marker, 1965) /

Decantation of Travel. The Koumiko Mystery (Chris Marker, 1965), par Guillaume SOULEZ

10. Voyages au cœur de la catastrophe / Journeys to the Heart of Catastrophe, par Danièle MÉAUX



III. CRISES ET CONTRE-NARRATIONS

11. Voyages sans ailleurs pour routards mondialisés / No Elsewhere Travels for Global-Trotters, par Olivier PENOT-LACASSAGNE

12. Voies de disparition : le mythe du voyage / Vanishing Ways. The Myth of Travel, par Raphaël PIGUET

13. Routes de la migration irrégulière : épreuves et récits (1974-2019) /

Roads of undocumented Migration: Trials and Narratives, par Catherine MAZAURIC

14. Le récit de voyage en palimpseste. Contre-narrations et récits de substitution dans les littératures francophones. /

Traveler’s Tales as a Palimpsest. Counter-narratives and Alternate Narrations in Francophone Literature, par Véronique PORRA

Conclusion, par Philippe ANTOINE

