Pety Dominique, Schmutz Hélène, Bouvier Pascal (dir.),

Représenter les paysages hier et aujourd'hui. Approches sensibles et numériques,

Presses universitaires Savoie Mont Blanc, collection "Patrimoines", 2020.

EAN13 : 9782377410088.

Volume publié avec l'aide du Ministère de la Transition écologique et solidaire, de la Fondation Facim, et des Conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de la Savoie et de la Haute-Savoie.

L'ouvrage collectif Représenter les paysages hier et aujourd'hui. Approches sensibles et numériques s’interroge sur diverses formes de descriptions, de représentations, de restitutions de paysages, à partir de sources littéraires, iconographiques, historiographiques, de collections botaniques, numismatiques, etc., mais aussi des nouveaux dispositifs numériques par lesquels nous appréhendons aujourd’hui les paysages: captations photographiques régulièrement reconduites des Observatoires photographiques des paysages; bases de données qui numérisent les fonds patrimoniaux (bibliothèques, musées) autour de la thématique du paysage; enfin nouvelles applications numériques (modélisation 3D, jeu vidéo, mobile game…) et pratiques artistiques post-photographiques qui s’appuient sur l’image en réseau. La dimension participative et l’impact sur le grand public de ces dispositifs sont questionnés, de même que les mutations de notre conception contemporaine du paysage: est-il toujours source de savoirs et de représentations qui passent par des dispositifs de classement, ou n’échappe-t-il pas de plus en plus, dans des expériences sensibles variées, directes ou médiatisées, à nos diverses tentatives de cadrage? Comment peut-on par ailleurs établir, de l’image en ligne au paysage in situ, et vice versa, un va-et-vient fécond qui nous laisse pleine conscience, d’une part, des potentialités et des limites des nouvelles spatialités virtuelles, et nous alerte, d’autre part, sur les dégradations des paysages et sur l’attention dont ils ont instamment besoin, pour demeurer le lieu d’une cohabitation environnementale, et, pour l’homme, le foyer nécessaire mais provisoire d’un ancrage?

Sommaire

Introduction

Dominique PETY, Hélène SCHMUTZ, Pascal BOUVIER

Préambule - Le paysage du politique à l'esthétique

Pascal BOUVIER

PREMIÈRE PARTIE

Paysages, re-photographie, politiques publiques et «partage du sensible»

Depuis le bureau des paysages : un regard sur les observatoires

Julien TRANSY

Les imaginaires du paysage contemporain

Lucie GOUJARD

Panorama de la re-photographie de paysage américaine du XIXe au XXe siècle

Marie-Christine BLIN

« Recréer une culture du paysage », de l'aura à la participation

Raphaële BERTHO

Les Observatoires photographiques des paysages comme projets de « l'entre-deux » : l'exemple de l'Observatoire photographique des paysages de Haute-Savoie

Sylvain DUFFARD et Senja JARMUSCHEWSKI

L'image malléable dans le corpus de l'Observatoire photographique du paysage de Vanoise

Frédéric POUSIN

L'Observatoire photographique des paysages en Savoie : principes fondateurs et démarche de travail

Jean-Pierre PETIT et Bruno CAGNON

La « vie en ligne » des Observatoires photographiques. Paradoxales visibilités paysagères

Frédérique MOCQUET

L’Observatoire photographique du paysage depuis le GR : la vidéo Paroles d’adoptants

Geoffroy MATHIEU et Bertrand STOFLETH - transcription Élodie ROCHE et Dominique PETY

Le paysage comme expérience de l’habiter

Caroline LEMOINE

DEUXIÈME PARTIE

Paysages, traces, restitutions, rétrospection

La représentation des montagnes sur les monnaies grecques d’Asie Mineure dans l’Antiquité. Les massifs à l’est du plateau anatolien

Fabrice DELRIEUX

La restitution des paysages montagnards au travers des sources écrites (Savoie-Dauphiné, XIVe-XVe siècles)

Fabrice MOUTHON

Le jardin botanique urbain ou la mise en paysage des collections végétales, XVIe - mi-XIXe siècle (Europe occidentale)

Emilie-Anne PEPY

Ce que la photographie fait aux glaciers

Claude REICHLER

Photographie stéréoscopique et visualisation immersive. Un parcours dans le massif du Mont-Blanc au début du XXe siècle

Daniela VAJ

Patrimoine et création sur Les Chemins de l’hydroélectricité

Martine BUISSART

TROISIÈME PARTIE

Dispositifs, réseaux, interfaces : vers des paysages autres ? Paysage, Réel. Les apories du cadrage

Sylvain SANTI

Saisir et représenter le paysage ? Le numérique à l’épreuve du pictural

Marc VUILLERMOZ

Le jeu paysages-in-situ, une spéculation collaborative

Philippe MOUILLON

Vestigia-Songe, enseignements d’un jeu vidéo portant sur le patrimoine paysager de Port-Royal des Champs. Conception, réalisation et analyse des retours des joueurs

Yasser GUENIFI, Sylvain HILAIRE, Edwige LELIEVRE