Peter Schnyder et Augustin Voegele (dir.),

Écrire avec Chopin. Frédéric Chopin dans la littérature,

Honoré Champion, collection "Le Dialogue des Arts", 2020.

EAN13 : 9782745353344.

Le présent ouvrage se focalise sur ce que la littérature a pu faire de la personnalité de Frédéric Chopin et de sa musique. Du Chopin de George Sand et d’Eugène Delacroix à celui des auteurs de littérature populaire contemporains (parmi lesquels Frédéric Dard) en passant, entre autres, par le Chopin du librettiste Angiolo Orvieto, par celui des poètes russes de l’âge d’argent, ou encore par celui de musicologues comme Alfred James Hipkins ou Thérèse Marix-Spire, ce volume tente de montrer combien le monde des lettres éclaire le monde des sons, et comment l’écriture dialogue avec la musique de Chopin, l’une enrichissant l’autre.

Table des matières

Peter SCHNYDER : Avant-propos

Augustin VOEGELE : Introduction. Pourquoi Chopin ?

Peter SCHNYDER : Frédéric Chopin. De la musique au texte

Béatrice DIDIER : Dire l’ineffable

Elena ROVENKO : Chopin dans le monde d’Eugène Delacroix

Anne-Marie TELESINSKI : Chopin lecteur, Chopin objet de la production écrite de ses contemporains

Graciela CONTE-STIRLING : Majorque et la chartreuse de Valldemossa, sources d’inspiration pour Chopin

Muriel DENÈFLE : Présence de Chopin dans la poésie russe de l’âge d’argent

Konstantin ZENKIN : Chopin dans les œuvres de Boris Pasternak

Nikol DZIUB : La musique réduite au silence : Chopin chez deux écrivains ukrainiens (Lessia Oukraïnka, Maxime Rylski)

Lawrence KRAMER : La soif de Chopin : réception littéraire et expressivité corporelle

Anna OPIELA-MROZIK : Entre jeu et écriture : la technique chopinienne de Gide

Joachim SISTIG : Pratique pianistique et réflexion esthétique chez André Gide

Augustin VOEGELE : André Gide, ou Chopin comme alter ego

Luc FRAISSE : Les phrases de Proust sont-elles modelées sur les phrases de Chopin ?

Aleksandra WOJDA : Réinventer Chopin : un défi identitaire pour la littérature polonaise moderne ?

Marie GABORIAUD : Chopin, icône populaire ? Le « mythe Chopin » dans la littérature musicale

Caroline BARBIER DE REULLE : Chopin impromptu dans la série San-Antonio : valse des mots, fantaisies de l’argot

Paul-Philippe MEYER : La programmation des œuvres de Chopin dans les concerts en Haute-Alsace

Anselm GERHARD : Chopin au goût de l’estetismo italien. Un livret d’opéra d’Angiolo Orvieto

Alain ROUDIER et Luce ROUDIER : Le Chopin inconnu d’Alfred James Hipkins : autour de How Chopin Played (1937)

Cécile REYNAUD : Figures de Chopin dans Les Romantiques et la musique de Thérèse Marix-Spire (1954).