In the 1930s, Hermann Broch became a defender of human rights and democracy in his confrontation with the ideology of slavery in totalitarian states. His political essays are documents of resistance; his novels, too, make a contribution to human rights culture. This volume analyzes these texts in the context of human rights discourse, referencing Jacques Maritain, Hannah Arendt, Hans Joas, and Samuel Moyn.

Vorwort IX

Inhaltsverzeichnis XI

1 Einleitung

1.1 Ebenbildhaftigkeit und Versklavungsverbot 3

1.2 Broch im Kontext der Menschenrechtskultur 22

2 Essayistisches Werk

2.1 Politische Ökonomie: Bill of Economic Rights 37

2.2 „Völkerbund-Resolution“ (1936/37): Menschenwürde und Menschenrecht 55

2.3 Massenwahnthorie (1939–1948): Die Demokratie im Zeitalter der Versklavung 82

3 Dichterisches Werk

3.1 Die Entsühnung (1932): Neue Sachlichkeit religiös transzendiert 131

3.2 Der Tod des Vergil (1945): Anima naturaliter christiana 143

3.3 Die Verzauberung (1935), Die Schuldlosen (1950): Aussteiger und Wanderer 163

4 Briefwechsel im Exil (1938–1951)

4.1 Hannah Arendt: Diskussion über Human Rights 185

4.2 Erich von Kahler: Literarische Kooperation und politischer Diskurs 205

4.3 Abraham Sonne: Zentralgestirn für Broch und Canetti 217

5 Anhang

5.1 Editorische Notiz 249

5.2 Verzeichnis der Abkürzungen von Broch- Publikationen und -Archiven 251

5.3 Literaturverzeichnis 253

Namenregister 277