Alexis Muston (1810-1888) est né à Bobbio Pellice, au pied des Alpes italiennes. Il appartient à l’infime minorité des vaudois, devenus protestants au XVIe siècle. Il doit s’exiler en France, à Bourdeaux, dans la Drôme, après que son premier livre, une histoire des vaudois (1834), a encouru les foudres du pouvoir à Turin. Il est pasteur, médecin, dessinateur, géologue, botaniste, entomologiste, journaliste.

L’histoire est sa vocation, avec la poésie : il consacre sa vie à rédiger deux épopées. L’une, Valdésie, est en vers. L’autre, en prose, porte ce magnifique titre hébraïsant : c’est L’Israël des Alpes (1851, 2000 pages). Elle l’impose comme une figure centrale d’une historiographie identitaire, entre recours aux archives et rêveries sur l’origine et le génie vaudois.

L’auteur est devenu un proche de Michelet – mais aussi de Hugo, de Quinet, de Mistral, de George Sand. Son Journal monumental, son énorme correspondance, dépouillés pour la première fois, permettent de traverser en sa compagnie un siècle à la fois vaudois, français et européen.

Ce livre massif et dense est à l’image des textes de son héros, Alexis Muston (1810-1888), qui voua sa vie à l’écriture de la saga des Vaudois conçus comme peuple et religion. Car c’est dans cet objectif que ce pasteur aura parcouru, en mondain, le monde alpin, et récolté, en scientifique, ce qui était nécessaire à son apologétique, L’Israël des Alpes, titre de ses quatre gros volumes de 1851, avant qu’il ne poursuive par la Valdésie, un poème héroïque de plus de 300 pages édité en 1863 chez Hachette.