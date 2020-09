Pascale Mounier

En style poétique. L'écriture romanesque en vers autour de 1500

Brepols, Turnhout, 2020

ISBN 978-2-503-58777-6, 109 euro HT

L’étude du roman français entre 1490 et 1530 identifie deux grandes valeurs associées à l’usage du vers dans six fictions qui nous sont conservées, l’une de nature socio-culturelle, l’autre de type expressif.

Le domaine des narrations composées en français aux XVe et XVIe siècles est massivement marqué par l’usage de la prose. Il s'avère toutefois que quelques romans sentimentaux ont été produits entre 1490 et 1530 sous forme versifiée. Il s’agit le plus souvent de fictions destinées à l’aristocratie, spécialement à la cour, à qui elles proposent soit de redécouvrir le roman breton du XIIe siècle, soit de se familiariser avec l'épopée chevaleresque ou le récit pathético-tragique produits en Italie, soit encore de voir refondus des genres ou des œuvres de différentes provenances pratiquant un dosage varié de la narration, du dialogue et du lyrisme. Un geste auctorial et éditorial aussi surprenant que celui-ci témoigne-t-il d’une aspiration passéiste ou d’une volonté d’innover ? Le style cultive-t-il le raffinement, voire l’artifice, ou tend-il vers la simplicité, voire le naturel ?

Le concept de « style poétique » s'avère productif pour soulever de telles questions. Le présent ouvrage le met à l'épreuve dans six fictions dont on conserve un ou plusieurs témoins. Quelques écrites par des auteurs ou des adaptateurs ne travaillant pas en concertation, elles se singularisent par le choix du vers pour raconter les aventures qui conduisent un couple d'amants à se former ou à se séparer. Elles exploitent de façon convergente cette forme d'écriture dans la conduite du récit, la restitution des voix et l'évocation des émotions. Les deux grandes valeurs qu'elles confèrent au vers renouvellent la narration en français à un moment donné de son histoire en faisant naître un véritable genre, le roman sentimental de type aristocratique.

Pascale Mounier, maître de conférences à l’université de Caen, étudie le roman à la Renaissance. Elle s’intéresse à la situation du genre dans le paysage théorique et littéraire européen. Pour le cas français, elle montre l’investissement de la fiction par de nouveaux modes de pensée dans des textes sans antécédents nationaux ni étrangers directs. Elle examine aussi la pratique de l’édition et de la traduction ainsi que les procédures stylistiques de romans d’aventures et de romans sentimentaux.