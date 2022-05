L’écrivain britannique Aldous Huxley (1894-1963) n’est pas seulement l’auteur d’une fable contre-utopique au retentissement planétaire : sa vie très riche et son œuvre immense font de lui l’un des grands témoins du xxe siècle – de ses étrangetés, de ses horreurs comme de ses beautés. On le suit ici lors de six journées emblématiques : la perte soudaine de la vue quand il était adolescent ; sa rencontre avec l’écrivain D. H. Lawrence ; le succès visionnaire du Meilleur des mondes ; ses expériences avec des substances psychédéliques ; ses recherches sur la philosophie éternelle dans le désert de Californie ; enfin, sa mort orchestrée comme un dernier trip, le 22 novembre 1963, jour de l’assassinat de Kennedy. Étonnant !

Sommaire

Premier jour – Lors de l’hiver 1911

Deuxième jour – 2 mars 1930

Troisième jour – 7 avril 1937

Quatrième jour – Au cours du printemps de 1952

Cinquième jour – 12 mai 1961

Sixième jour – 22 novembre 1963

Philosophe, Pascal Chabot est l’auteur d’une dizaine d’ouvrages tous parus aux Puf, parmi lesquels Global burn-out (2013), Exister, résister. Ce qui dépend de nous (2017), et Avoir le temps (2021).