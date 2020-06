Thélème. Revista Complutense de Estudios Franceses, vol 35.1 (2020)

Universidad Complutense de Madrid, 2020.

EAN13 : 11399368.

La publication comprend un numéro spécial sur la « Présence de la littérature française dans la poésie espagnole contemporaine », des articles sur des domaines divers des Études françaises dans la rubrique « Varia » et des comptes-rendus.

Sommaire

Número especial

Varia

Reseñas

https://revistas.ucm.es/index.php/THEL

*

La revue est indexée dans les bases de données SCOPUS et DOAJ.

Thélème. Revista Complutense de Estudios Franceses, publiée deux fois par an et indexée dans les principales bases de données scientifiques, accueille des articles de recherche originaux et inédits analysant des aspects de la langue et de la littérature d'expression française ou de celles-ci dans leur rapport à d'autres champs artistiques et littéraires. Elle publie également des comptes-rendus d'ouvrages non-littéraires appartenant au même domaine. Le système de soumission est ouvert tout le long de l'année.

La revue accueille par ailleurs des numéros monographiques, traités avec les mêmes critères de sélection (double expertise anonyme), et portant sur des sujets appartenant au domaine des Études françaises.

*

Pour des propositions de numéros monographiques, veuillez contacter la direction de la revue : isabelle.marc@filol.ucm.es

https://revistas.ucm.es/index.php/THEL/about