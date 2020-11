Parcours d'enseignement et de recherche en ethnoscénologie. Bilan et perspectives (en ligne)

En webdiffusion (Zoom)

PARCOURS D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE EN ETHNOSCENOLOGIE

(BILAN ET PERSPECTIVES)

FONDEMENTS EPISTEMOLOGIQUES ET METHODOLOGIQUES

Lundi 7 décembre 2020

Arianna Berenice De Sanctis et Pierre Philippe-Meden (org.)

En partenariat avec :

La Maison des sciences de l’homme Paris Nord (USR 3258 CNRS Paris 8 Paris 13)

L’Université Paul-Valéry Montpellier 3

L’Unité Représenter inventer la réalité, du romantisme au XXIe siècle (RIRRA 21 EA 4209)

La Société française d’ethnoscénologie (SOFETH)

Le 22 octobre 2014 se tenait à la Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord (USR 3258 CNRS), avec le soutien du Campus Condorcet Paris-Aubervilliers, une journée d’étude sur le « Parcours des docteurs en ethnoscénologie ». Organisée par le réseau des doctorant·e·s en arts du spectacle et ethnoscénologie, cette journée s’inscrivait dans la continuité des évènements scientifiques issus de recherches doctorales menées par les doctorant·e·s du laboratoire d’ethnoscénologie (EA 1573 Paris 8), notamment : « Corps et arts vivants : nouveaux savoirs, nouvelles techniques, nouvelles logiques » (2010), « Apprentissage et sensorialité I et II » (2011-2012), « Sport, théâtre et arts vivants » (2012), « Pillage et gaspillage » (2012), « État des lieux des différentes problématiques en Ethnoscénologie en France » (2012), « La Performance et les arts : vers une nouvelle interdisciplinarité » (2014), « Érotisme et sexualité dans les arts du spectacle vivant » (2014)[1], « L’évolution de la langue et le traitement des “intraduisibles” au sein de la recherche » (2014)[2], « Neuroscènes » (2015)[3], « Fonds d’ethnoscénologie : archivage et numérisation » (2016, http://skenos.mshparisnord.fr)

La journée intitulée « Parcours des docteurs en ethnoscénologie » avait « pour objectif d’identifier les caractéristiques propres à un parcours en ethnoscénologie et de permettre aux doctorants d’acquérir les connaissances nécessaires pour se situer dans la perspective » de la discipline[4]. Le terme « ethnoscénologie » est apparu pour la première fois en titre d’un manifeste publié dans la revue Théâtre/Public (1995). Les auteurs déclaraient la nécessité de proposer un néologisme – « scéno » – du grec désignant le corps dans son entièreté psychosomatique. Le choix de ce formant neutre : « scéno » permet d’inclure non seulement les pratiques considérées comme artistiques dans certaines cultures, mais également l’ensemble des formes performatives qu’elles soient festives, carnavalesques, circassiennes, sportives, cérémonielles (rituels), théâtrales, parlées, chantées, dansées.

Le manifeste entendait s’opposer à tout préjugé, censure, stéréotype, ethnocentrisme, réductionnisme dans l’étude de la diversité des productions humaines fondées dans l’imaginaire. Les travaux menés en ethnoscénologie portaient initialement sur les comportements humains spectaculaires organisés (CHSO). Aussi cette perspective scientifique s’est définie initialement « science de l’intelligence du corps manifestée dans les pratiques spectaculaires »[5], puis « étude interdisciplinaire de l’esthétique des incarnations de l’imaginaire » (2006).

Quel bilan doctoral six ans après le parcours des docteurs en ethnoscénologie en France, au Maroc, en Tunisie, au Brésil, etc. ? Un premier constat s’impose : l’absence d’un programme spécifique de formation présentant un tronc commun épistémologique qui permettrait de se déployer dans des champs d’études particuliers. Quelles nouvelles perspectives interdisciplinaires de recherche ont-ils développées ? Que signifie concrètement l’interdisciplinarité qui est recommandée ? La discussion engagée a pour objet la faisabilité d’un programme cohérent répondant aux exigences de cette nouvelle perspective. Le développement de l’anthropologie contemporaine indique la complémentarité de certains points de vue : anthropologie(s), historiographie et littérature(s) ; introduction aux sciences du langage et aux sciences de la vie ; gender studies ; slavery studies, ritual studies…

En partenariat avec la Société française d’ethnoscénologie, l’Association pour la Recherche des Traditions de l’Acteur (ARTA), avec le soutien de la MSH-Paris Nord, nous appelons les ethnoscénologues de demain, d’hier et d’aujourd’hui, doctorant·e·s, docteur·e·s, enseignant·e·s-chercheur·se·s et praticien·ne·s à se rencontrer autour de leurs expériences, de leurs réflexions et de leurs attentes épistémologiques et méthodologiques. L’enjeu de cette rencontre est de considérer un programme cohérent rarement représenté au sein de l’université. Outre les conférences plénières, la journée s’articulera autour de tables rondes qui prolongeront les recherches doctorales antérieures menées en ethnoscénologie :

- Pratiques, création et savoirs tacites

- Biais cognitifs, corps et performance

[1] Pierre Philippe-Meden (dir.), Érotisme et sexualité dans les arts du spectacle, Lavérune, L’Entretemps, coll. « Les Anthropopages », 2015, 254p.

[2] Arianna Bérénice De Sanctis et al. (coord.), L’Évolution de la langue et le traitement des “intraduisibles” au sein de la recherche, Paris, Éditions des archives contemporaines, 2016, 156p.

[3] Pierre Philippe-Meden et Vanille Roche-Fogli (dir.), Spectacle vivant et neurosciences, Montpellier, Deuxième époque, coll. « Linéaris », 2019, 167p.

[4] Résumé sur Calenda : « Parcours des docteurs en ethnoscénologie. Journée des jeunes chercheurs arts du spectacle et ethnoscénologie » ; en ligne, consulté le 2 juillet 2020 : https://calenda.org/299038.

*

COMITÉ SCIENTIFIQUE

Bernard ANDRIEU (PU, Université de Paris)

Salih AKIN (PU, Université de Rouen Normandie)

Laurent BERGER (MCF, Université Paul-Valéry Montpellier 3)

Séverine CACHAT (Directrice Centre Français Patrimoine Culturel Immatériel - MCM, Vitré)

Catherine CAPDEVILLE-ZENG (PU, INALCO)

Pierre DÉLÉAGE (Chargé de recherche HDR, CNRS)

Alix DE MORANT (MCF, Université Paul-Valéry Montpellier 3)

Arianna Berenice DE SANCTIS (Ens. contractuelle, Université Paul-Valéry Montpellier 3)

Jérôme DUBOIS (MCF, Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis)

Jean-François DUSIGNE (PU, Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis)

Federica FRATAGNOLI (MCF, Université Côte d’Azur)

Nathalie GAUTHARD (PU, Université d’Artois)

Piergiorgio GIACCHÈ (PU, Università degli studi di Perugia, Italie)

Philippe GOUDARD (PU, Université Paul Valéry Montpellier 3)

François LAPLANTINE (PU émérite, Université Lyon 2)

Tiziana LEUCCI (Chargée de recherche, CNRS)

Philippe LIOTARD (MCF HDR Université Claude Bernard Lyon 1)

Gilberto ICLE (Profesor adjunto, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brésil)

Éléonore MARTIN (MCF, Université Bordeaux-Montaigne)

Rachid MOUNTASAR (PU, Université Sidi Mohammed Ben Abdellah de Fès, Maroc)

Bernard MÜLLER (Chercheur indépendant, EHESS)

Sylviane PAGÈS (MCF, Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis)

Pierre PHILIPPE-MEDEN (MCF, Université Paul-Valéry Montpellier 3)

François PICARD (PU, Université Paris-Sorbonne)

Stéphane POLIAKOV (MCF, Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis)

Jean-Marie PRADIER (PU émérite, Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis)

Gabriele SOFIA (MCF, HDR, Université Grenoble Alpes)

Gérard TOFFIN (DR, CNRS)

Cécile VALLET (MCF, Université Paris 13)

*

MOTS-CLÉS

Ethnoscénologie, Anthropologie des arts vivants, Corps, Esthétique, Rituels, Cirque, Danse, Théâtre.

LIEU

La journée d’étude se tiendra par webdiffusion (Zoom), lien disponible sur inscription aux deux adresses :

arianna.de-sanctis@univ-montp3.fr ; pierre.philippe-meden@mshparisnord.fr

*

PROGRAMME

8:30-8:45 Accueil des participants

8:45-9:00

Ouverture des travaux : Arianna Berenice DE SANCTIS (Ens. contractuelle, Montpellier 3) et Pierre PHILIPPE-MEDEN (MCF, Montpellier 3)

PREMIER PANEL

Modérateur : Stéphane POLIAKOV (MCF, Univ. Paris 8)

9:00-9:20

Nathalie GAUTHARD (PU, Univ. d’Artois) De la création de la SOFETH au parcours ethnologie des arts vivants : mises en place et stratégies de développement d’un réseau mycélien au service de l’Ethnoscénologie.

9:20-9:40

Jean-François DUSIGNE (PU, Univ. Paris 8) L’ethnoscénologie au cœur du cheminement d’Arta, des passerelles de recherches communes entre cultures à l’idée de l’ « acteur traversé ».

9:40-10:00

Éléonore MARTIN (MCF, Univ. Bordeaux-Montaigne) Le Jingju, un art acrobatique ? Pour une approche ethnoscénologique des arts vivants dans le monde chinois.

10:00-10:20

Jérôme DUBOIS (MCF, Univ. Paris 8) Sociologie et ethnoscénologie : de quelques réflexions épistémologiques.

10:20-10:40 Discussion

10:40-10:50 Pause

DEUXIÈME PANEL

Modératrice : Arianna Berenice DE SANCTIS (Ens. contractuelle, Montpellier 3)

10:50-11:10

Gérard TOFFIN (DR, CNRS) Les enfants d’Artaud et de Nijinsky. Le sacré dans le théâtre et la danse d’aujourd’hui.

11:10-11:30

Philippe GOUDARD (PU, Montpellier 3) Quelques cas de collaborations internationales ou interdisciplinaires dans le cadre de l’accompagnement doctoral : enthousiasmes et difficultés.

11:30-11:50

Bernard ANDRIEU (PU, Univ. de Paris) La scène émersive de son corps vivant : un nouvel enseignement ?

11:50-12:10

Emna MANIS (Centre hospitalier de Saint-Denis, Hôpital Casanova ; Doctorante Univ. Paris-I3SP) Stimulations systémiques et pratiques performatives en milieu hospitalier multiculturel : atelier expérimental de psychothérapie de groupe à médiation artistique d’orientation ethnoscénologique.

12:10-12:30 Discussion

12:30-13:30 Déjeuner

TROISIÈME PANEL

13:30-13:50

Jean-Marie PRADIER (PU ém., Paris 8) Ethnoscénologie : Projet pour un programme cohérent de formation.

13:50-15:00

Table ronde 1 Pratiques, créations et savoirs tacites

Modérateur : Laurent BERGER (MCF, Montpellier 3)

Avec : Gabriela ACOSTA (Doctorante, Univ. Toulouse Jean-Jaurès), Kaveh HEDAYATIFAR (Doctorant, Univ. Paris-Saclay), Hyun-Joo LEE (ATER, Univ. Côte d’Azur), Corinne MATHOU (Doctorante, Univ. d’Artois), Candice MOISE (Doctorante, Univ. d’Artois), Carolane SANCHEZ (ATER, Univ. Franche-Comté).

15:00-15:20 Discussion

15:20-15:30 Pause

QUATRIÈME PANEL

15:30-16:40

Table ronde 2 Biais cogntifs, corps et performance

Modérateur : Philippe LIOTARD (MCF, HDR, Lyon 1)

Avec : Jade CERVETTI (Doctorante, Univ. d’Artois), Aymen CHAABANE (Doctorant, Univ. Franche-Comté), Selene D’AGOSTINO (Doctorante, Univ. d’Artois), Paul FORIGUA CRUZ (Doctorant, EHESS), Michèle FORNHOFF (Doctorante, ULB, Sorbonne Univ.), AeRan JEONG (Docteure, Répétitrice, INALCO), Amaranta OSORIO (Master 2, Paris 3).

16:40-17:00 Discussion

17:00-17:30 Synthèse et bilan.