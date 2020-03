Référence bibliographique : Parade sauvage 2019, n° 30. Revue d’études rimbaldiennes, Classiques Garnier, 2020. EAN13 : 9782406099185.

sous la direction de Denis Saint-Amand, Robert St. Clair

Paris, Classiques Garnier, coll. Parade sauvage, 2019

EAN : 9782406099185

317 pages

42,00 €

Denis Saint-Amand et Robert St. Clair

Trente. Avant-propos / Foreword 11

Steve Murphy

Au-delà de l’illusion intimiste.

Vers une scato-idéo-logique des « Effarés » /

Beyond the intimist illusion.

Towards a scato-ideo-logy of “Les Effarés” 13

Marc Dominicy

« Entends comme brame… ».

Stratégies et enjeux d’un poème énigmatique /

« Entends comme brame… ».

The strategies and stakes of an enigmatic poem 67

Alain Vaillant

Le Phénomène Rimbaud / The Rimbaud phenomenon 97

Liesl Yamaguchi

Correspondances. La couleur des voyelles

chez Lévi-Strauss, Jakobson, Rimbaud et Banville /

Correspondences. The color of vowels

in Lévi-Strauss, Jakobson, Rimbaud, and Banville 121

Paul Claes

« Paris », une connerie rimbaldienne. /

“Paris”, a Rimbaldian obscenity 143

Benoît de Cornulier

Le sens du rythme dans « Les Corbeaux » /

The sense of rhythm in “Les Corbeaux” 151

Thomas C. Connolly

Fleurs arctiques. « Barbare » à la lumière d’Ovide /

Arctic flowers. “Barbare” in the light of Ovid 169

Jean-Michel Gouvard

Rimbaud, Brecht, Benjamin. Une « histoire splendide » /

Rimbaud, Brecht, Benjamin. An “histoire splendide” 191

Frédéric Thomas

Jules Andrieu, situation d’un « frère d’esprit » /

Jules Andrieu, The situation of a “frère d’esprit” 203

Simon Rogghe

Le cri du papillon. The Doors et Rimbaud /

The scream of the butterfly. The Doors and Rimbaud 229

SINGULARITÉS / SINGULARITIES

Geneviève Hodin

Le paradis du lit, l’enfer des fleurs /

The paradise of the bed, the hell of flowers 251

Daniel Sangsue

Le fantôme de Rimbaud / Rimbaud’s ghost 259

Christophe Bataillé

Cinq notules / Five brief notes 267

Philippe Rocher

« Mémoire », le blanc, l’eau et la lessive /

“Mémoire,” the blank, the water, and the laundry 273

Seth Whidden

Le sieur Rimbaud, marinier /

Sir Rimbaud, mariner 275

Denis Saint-Amand

Dire je / Saying “I” 279

COMPTES RENDUS / REVIEWS

Seth Whidden, Arthur Rimbaud (Alain Chevrier) 283

Robert St. Clair, Poetry, Politics, and the Body

in Rimbaud : Lyrical Material (Alexandre Dubois) 286

Walid Hamdi, L’Adjectif dans la poésie de Rimbaud

(Selim Rauer) 288

Frédéric Thomas, Rimbaud Révolution (Robert St. Clair) 295

Nicolas Valazza, La Poésie délivrée. Le Livre en question

du Parnasse à Mallarmé (Denis Saint-Amand) 301

Guillaume Meurice, Cosme (Philippe Rocher) 306

Résumés/Abstracts 309