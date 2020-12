Paola Paissa, Ruggero Druetta, La répétition en discours,

Academia, collection "Au coeur des textes", 2020.

EAN13 : 9782806104472.

Interroger la répétition revient à interroger les fondements mêmes du langage et à affronter les questionnements scientifiques majeurs de la réflexion métalinguistique. Envisagée selon une perspective extensive, la répétition s’avère être un point de bascule, qui permet de repenser un certain nombre d’antinomies aux frontières poreuses (figuralité vs non-figuralité du dire et du re-dire, configuration syntagmatique vs paradigmatique des procédés répétitifs, transparence vs opacité des dispositifs énonciatifs impliqués, etc.). À travers des approches et des corpus variés (littéraires, politiques, médiatiques), les quatorze articles réunis dans l’ouvrage reconnaissent unanimement à la répétition une fonction de « stratégie » discursive aux finalités multiples : progression et cohésion textuelle, argumentation, articulation des instances énonciatives, construction de l’ethos du locuteur, etc.

Feuilleter l'ouvrage…