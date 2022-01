Hybride: Online & Saint Pétersbourg

International Union of Anthropological and Ethnological Sciences



World Council of Anthropological Associations Congress : World On The Move : Migration & Communication





Appel à communications pour le panel



Les régions frontalières comme carrefours culturels : Langues, traditions, coutumes



Panel en français et en langues romanes



Date : 25-31 mai 2022, Saint Petersburg



Date limite : 15 février 2022, IUAES Saint-Petersburg 2022 Congress (iuaes2022.spb.ru)



Format hybride : Musée d'Ethnographie et d'Anthropologie Pierre-le-Grand de l'Académie des sciences de Russie, Saint-Pétersbourg // Online



Organisateurs : Natalia Golant, Madalina Vârtejanu-Joubert, Maria Rîjova



Contact : natalita1977@yandex.ru, madalina.vartejanu-joubert@inalco.fr, mariamih@yandex.ru



Un carrefour est le lieu où les routes forment un nœud : elles se croisent tout en poursuivant leurs chemins. Ces "carrefours" sont souvent apparus dans les zones frontalières, où des espaces ethnoculturels mixtes uniques se sont développés.



Le domaine des "études frontalières" (border studies), issu de la science géographique, a considérablement élargi son champ d'action pour devenir un domaine interdisciplinaire qui nécessite une actualisation constante des informations. Compte tenu de la fermeture partielle des frontières dans le contexte de la pandémie, entraînant une réduction des échanges et un changement qualitatif d'interaction interculturelle, il est particulièrement intéressant de s'interroger sur la manière dont les groupes ethnoculturels évoluent et se développent.



Par ailleurs, compte tenu du fait que, malgré les tentatives d'unification du discours scientifique, des divergences dans la terminologie scientifique des différentes langues persiste, un panel coorganisé par le Musée d’Anthropologie et Ethnographie Pierre le Grand de St Petersburg et par l’Institut National des Langues et Cultures Orientales de Paris, est dédié à des communications en français et dans d'autres langues romanes.



Ce panel du Congrès de l'IUAES abordera les questions liées à la préservation et la transformation des cultures frontalières, à d'acculturation et l'assimilation, ainsi qu’à la conservation de l'identité ethnoculturelle et linguistique.



Les communications du panel peuvent aborder des aspects tels que :



1. Interférences culturelles, par exemple entre le monde slave et le monde romanisé.



2. Le rôle de la mémoire historique dans le développement du sentiment d'appartenance à un groupe national ou ethnique.



3. Des particularités des processus de formation de l'identité nationale et ethnoculturelle dans les régions frontalières.



4. Les mécanismes d'assimilation dans les régions frontalières.



5. Le rôle des archives et des bibliothèques dans la préservation du patrimoine culturel des groupes ethniques soumis à l'assimilation ou à l'acculturation.



6. Les musées des "régions frontalières" : rôle, fonction, expérience.



7. "Multilinguisme" au carrefour des cultures.



8. Les enclaves ethno-culturelles en Europe et ailleurs.





Organisateurs :



Natalia Golant (Docteur en sciences historiques, chercheur principal au Département d'études européennes du Musée d'Ethnographie et d'Anthropologie Pierre-le-Grand de l'Académie des sciences de Russie, Saint-Pétersbourg).

Madalina Vartejanu Joubert (INALCO, Maître de Conférence en Histoire ancienne du Proche Orient et Littérature hébraïque ancienne, Directrice de la Revue "Sociétés Plurielles", France, Paris).

Maria Ryzhova PhD student du Département d'études européennes du Musée d'Ethnographie et d'Anthropologie Pierre-le-Grand de l'Académie des sciences de Russie, Saint-Pétersbourg)



Pour participer au Congrès, veuillez vous soumettre votre communication avant le 15 février sur la page IUAES Saint-Pétersbourg 2022 Congress (iuaes2022.spb.ru).

Des informations sur les autres panels et les conditions de participation au Congrès sont disponibles sur le site web : https://iuaes2022.spb.ru/