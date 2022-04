Écrits et influence

Guillaume Postel, à la fois marginal et omniprésent au XVIe siècle, est une figure dont l’illuminisme, contagieux pour les chercheurs même, a suscité de nombreux travaux. En se fondant sur la lecture des textes et en sondant son influence effective, cet ouvrage se propose pour but une réévaluation du personnage et de sa pensée. On découvrira sous un nouveau jour le partisan d’une concorde qui n’est pas tout à fait la nôtre, l’apôtre d’une restitutio replacée dans son contexte, l’orientaliste sans scrupules, l’élève exemplaire dans l’apprentissage de l’arabe, le « lecteur royal de mathématiques », avide d’horizons lointains – le prophète sincère jetant parfois la poudre aux yeux.

SOMMAIRE

Frank Lestringant, Guillaume Postel depuis quarante ans (1981-2021)

Première partie

Raisons de la concorde

Olivier Millet, La notion de restitutio chez Postel

Tristan Vigliano, La beauté du problème de plan dans le De orbis terrae concordia

Deuxième partie

Postel et les langues

Marie-Luce Demonet, Guillaume Postel et Teseo Ambrogio, collectionneurs de langues

Émilie Picherot, Postel arabisant ? Sur trois de ses manuscrits arabes conservés à Berlin

Troisième partie

Mesurer une influence

Isabelle Pantin, Postel lecteur royal en mathématiques (?)

Rosanna Gorris, Méandres vénitiens : Guillaume Postel et ses réseaux entre Venise et Padoue

Quatrième partie

Postel et les Turcs

Émilie Le Borgne, Réflexions sur les langues dans les Histoires orientales

Frédéric Tinguely, Le temps du jugement dans La République des Turcs

Cinquième partie

Autres lointains

Marie-Christine Gomez-Géraud, « Du Giapan » : une pièce du puzzle postellien

Vincent Masse, L’Atlandie aquilonaire de Guillaume Postel, ou conjectures de voyages vers un Canada apocalyptique

Sixième partie

Religion postellienne

Paul-Victor Desarbres, Remarques pour l’étude des Commentarii in Apocalypsim

Katherine Stratton, L’itinéraire des Rois Mages à travers les écrits de Guillaume Postel : 1552, 1568, 1580

Frank Lestringant, Conclusions. Guillaume Postel aujourd’hui

Index des noms

Index des écrits de Guillaume Postel