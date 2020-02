Le supermarché des images

Édition publiée sous la direction de Peter Szendy avec la collaboration d'Emmanuel Alloa et Marta Ponsa

Livres d'Art, Gallimard

Parution : 06-02-2020

320 p. — ISBN : 9782072854682

Dans un monde saturé d'images, où l'art et l'économie entretiennent des relations complexes, la marchandisation du visible devient un enjeu majeur. À l'heure de la prolifération des écrans, de nouvelles problématiques liées au stockage des images, à leur gestion, à leur circulation et à leur valeur émergent ; les matières premières qui les composent et le travail, humain ou non, qui participe à leur création sont autant de thématiques explorées dans cet ouvrage.

Les photographies, dessins, peintures, vidéos, films, œuvres numériques et installations multimédia présentés ici sont autant de façons d'aborder ce questionnement : notre perception des images et notre rapport à l'esthétique sont-ils modelés par le système économique contemporain ?

