Montaigne. La vie sans loi

Pierre MANENT

Flammarion, "Champs Essais", 2021

*

368 p.

11 EUR

EAN : 9782080205469

*

Il va de soi aujourd’hui que Montaigne est notre ami. Il nous captive, nous émeut, nous persuade. Pourtant, Montaigne nous trompe. Il nous conduit par le bout du nez…

Échapper à son charme pour saisir ce qu’il a vraiment voulu dire, pénétrer dans l’atelier pour découvrir ce que son entreprise comporte d’audace et de ruse, de vertu et de vice, de vérité et de mensonge : tel est le but de cet ouvrage. En comprenant le philosophe comme il s’est compris lui-même, nous verrons plus clair dans ce que nous sommes devenus après lui et, pour une part, à cause de lui.

Dans cet essai magistral, Pierre Manent ne se contente pas de présenter à nouveaux frais l’œuvre d’un auteur décisif de notre modernité : ce sont les valeurs de l’homme moderne qu’il interroge à travers lui.

