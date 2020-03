Images par accident

Une histoire des surgissements photographiques

(titre original : Bilder aus Versehen. Eine Geschichte fotografischer Erscheinungen, Philo Fine Arts, 2010).

Peter Geimer

Les Presses du Réel

Traduit de l'allemand par Gérard Briche, Emmanuel Faure et Anne-Emmanuelle Fournier

paru en octobre 2018

336 pages (76 ill. n&b)

28.00 €

ISBN : 978-2-84066-709-4

EAN : 9782840667094



Une (contre-)histoire de la photographie au travers de ses accidents : un ouvrage clé pour la théorie de la photographie et plus généralement pour la théorie des images et des médias.

L'histoire de la photographie est généralement présentée comme une succession d'innovations techniques : des techniques toujours meilleures pour produire des images toujours plus précises. On oublie pourtant que ce récit d'un progrès ininterrompu a été depuis toujours contrarié par une contre-histoire de perturbations, d'irritations et d'accidents : chaque fois que la technique ne joue pas le jeu, que les photos se liquéfient, se décolorent dans le bain révélateur et finissent par disparaître derrière des nuages et des voiles inexplicables. Ce qui était censé rester invisible – le dispositif – s'impose alors au regard.

Peter Geimer relate l'histoire de ces surgissements photographiques : durant les premières décennies de la photographie, il s'agissait de défendre l'image photographique contre ses démons chimiques. Vers 1900, on commence à photographier l'invisible : des rayons, des spectres, des pensées et on commence à ne plus trop savoir si ces images montrent encore des phénomènes naturels où s'il s'agit de simples effets du dispositif. Dans ces visibilités troubles, accidentellement fixées par la plaque photographique, se pose la question de ce qui fait image et ce qui peut être considérée comme telle.

Peter Geimer est professeur d'histoire de l'art à la Freie Universität de Berlin.

Télécharger un extrait en PDF : Introduction (p. 5-16)

Voir le livre sur le site de l'éditeur…

*

Dossier de presse :

Artpress, Etienne Hatt, 2019 (PDF)

Sur laviedesidees. fr: "Au hasard de l'objectif", par Vincent Jacques (en ligne le 26 mars 2020)

*

Sommaire

Introduction



1. Histoire et « préhistoire »

1.1 Qu'est qui n'est pas (encore) image ?

1.2 L'exclusion des images sans intention

1.3 « invention » ou « découverte » de la photographie ?



2. Visibilité par perturbation/destruction – Les incidents de la photographie

2.1 Déperdition d'image I – Disparition (décoloration, jaunissement, décomposition)

2.2 Déperdition d'image II – L'accident est originel

2.3 Les « ennemis du photographe » – le matériau s'impose

2.4 Blow up – de l'image à la matière de l'image

2.5 Parasites de la représentation. Image et « image supplémentaire »

2.6 Imbrications du fait de nature et de l'artefact

2.7 L'art de la perturbation I : August Strindberg

2.8 L'art de la perturbation II : Araki, Polke

Résumé



3. Étude de cas I – Signes de vie ou « fausses flammes » ? Jules Luys et la querelle de la « photographie des effluves »

3.1 « Machines à enregistrer » – De la voyante hypnotiséeà la plaque sensible

3.2 Auras vitales – Une nouvelle « réalité scientifique »

3.3 Auras vitales – « Les accidents les plus anciennement connus »

3.4 L'irrécusabilité de la trace

3.5 La plaque ne peut pas ne rien montrer (I)



4. Étude de cas II – Autoportrait du Christ ou parasitage de la photographie ? Paul Vignon et la première photographie du

suaire de Turin

4.1 « On ne voit rien. » Le suaire de la cathédrale de Turin

4.2 Révélations photographiques d'un suaire

4.3 « Pas fait de main d'homme »

4.4 Des images nées de la vapeur. Le suaire au laboratoire

4.5 Observation et expérimentation

4.6 Des images « fausses », mais pas falsifiées

4.7 L'appareil photographique comparé à l'œil

4.8 La plaque ne peut pas ne rien montrer (II)

Résumé



5. Visible/Invisible. Critique d'une dichotomie

5.1 « Photographie de l'invisible »

5.2 Production de visibilité, absence de transparence,« adombrations »

5.3 Un colis disparaît

5.4 « L'énigme du quotidien » : Schad, Man Ray, Moholy-Nagy

5.5 Une nature « autre »



6. L'« inconscient optique » de la photographie

6.1 Des yeux artificiels ?

6.2 La tache aveugle de la visualisation

6.3 L'appareil ne « voit » pas

6.4 Photographies de gouttes (Worthington) I – La boîte noire

6.5 Photographies de gouttes (Worthington) II –Nécessité de la fiction



Conclusion



Liste des légendes et copyrights



Index