Pascal Engel

Manuel rationaliste de survie

Agone éd.

Parution : 22/10/2020

ISBN : 9782748904406 — 312 p. — 24.00 €

L’ignorance et le mépris de la raison sont des constantes de l’esprit humain. Et l’on retrouve à toutes les époques l’illogisme, le non-sens, le mysticisme, le romantisme, le culte de l’intuition et de l’émotion, le relativisme et les anti-Lumières. Mais depuis longtemps un éclectisme de l’anti-raison tient en France le haut du pavé. Les thèmes de la révolte radicale contre l’universel, la logique et tout ce qui peut ressembler à l’exercice ordinaire de la critique et du jugement s’associent périodiquement à des « retours » à de grandes métaphysiques spéculatives, mais aussi à l’intuition bergsonienne ou à des philosophies de la vie. Le rationalisme véritable s’oppose exactement à toutes ces thèses. Il ne s’identifie pas à la rationalité pratique et technique. Et il affirme le primat de la raison théorique, dont les normes ont le pouvoir de nous guider et sont le meilleur garant de la démocratie.

Véritable synthèse de l’entreprise intellectuelle menée par l’auteur depuis une dizaine d’années, ce livre combine vivacité d’écriture, tranchant argumentatif, mise en perspective historique et propose une palette d’outils intellectuels pour résister aux assauts du Parti de l’anti-raison.

*

