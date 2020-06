Les Cinq Sens. La sensorialité comme opérateur scriptural

Sous la direction de Paul Dirkx

Nancy : Éditions universitaires de Lorraine, coll. "Épistémologie du corps", 2017.

EAN 9782814303096.

338 p.

Prix 20EUR

Présentation de l'éditeur :

La sensorialité est l'une des révélations de ces dernières décennies dans le domaine des sciences humaines et sociales. En études littéraires, un nombre croissant de travaux tentent de dépasser les aspects thématiques de cet objet fascinant, en s'ouvrant aux perspectives d'ordre poétique qui donnent aux sens une place active dans les processus d'engendrement du texte. Ce livre dresse de ces recherches un premier bilan, donnant ainsi à voir tout ce que les cinq sens font à la littérature.

Il constitue la première étude d'envergure consacrée à la sensorialité comme dimension à part entière de cet art. Les cinq sens littéraires forment un dispositif aussi complexe que puissant qui travaille les oeuvres dans toutes leurs strates (stylistiques, narratives, génériques, etc.) et dans toutes leurs dimensions (historiques, sociales, imaginaires, etc.). La sensorialité littéraire fonctionne comme un opérateur scriptural et, de ce fait, comme un analyseur des options d'écriture de tel genre, de tel courant ou de tel écrivain à un moment donné de l'histoire des littératures.

Chaque chapitre de ce livre en apporte des éléments de démonstration susceptibles d'enrichir ou de renouveler la connaissance des textes et des auteurs concernés. La question sensorielle contribue ainsi à relancer le débat sur l'esthétique littéraire, en rendant au mot "esthétique" un peu de son sens étymologique, sensitif, et en redonnant au mot "littéraire" un peu de son irréductible autonomie.