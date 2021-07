Les motifs de Laurent Mauvignier

Entretiens sur l'écriture avec Pascaline David

Éditions Diagonales, mars 2021

EAN: 978-2-930947-04-4 — 176 p.

Quand je suis en train d’écrire, le livre est présent à mon esprit absolument tout le temps, y compris quand je dors, quand je fais mes courses, quand je voyage, quand je regarde les bambous agités par le vent dans mon jardin. On ne parle pas assez – quand on parle de comment on se met à sa table – de comment les livres nous habitent hors des moments de l’écriture proprement dite.

Qu’est-ce qui nous pousse à écrire ?

Au fil des questions, Laurent Mauvignier explore ce qui le pousse à écrire, répond toujours à la lumière d’événements et d’expériences personnelles.

Tout au long du livre, il insiste sur ce lien indissociable entre l’écriture et la vie. Car si on veut écrire, il faut se décider, un jour, à sauter dans le vide.

Dans ce grand entretien, l’écrivain nous ouvre son univers romanesque et sa boîte à outils littéraire. À la manière du peintre, il procède par petites touches et couches successives à la recherche de la plus juste vibration du motif.

Laurent Mauvignier est né en 1967. Diplômé en Arts Plastiques, il est l’auteur de nombreux romans parus aux Éditions de Minuit. Salué par la critique, il est une des figures majeures que compte la littérature française contemporaine. En 2020, il publie Histoires de la nuit. Ses romans Continuer et Des hommes ont été adaptés au cinéma.

Pascaline David est née en 1976. En 2014, elle fonde les éditions Diagonale avec Ann-Gaëlle Dumont. Elle publie un premier roman en 2020, La colère des simples, aux éditions Sans Escale.

