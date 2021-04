Le Quartette d’Alexandrie, Hérodote, Diodore, Strabon, Chérémon

Pascal CHARVET, Jean Marie KOWALSKI

Lisez!, coll. Bouquins, 2021

*

1056 pages

EAN : 9782221248454

33 euros

*



Le quartette d’Alexandrie est une somme appelée à faire date sur l’Égypte ancienne grâce à la combinaison de quatre regards : celui de trois Grecs, voisins curieux et assidus, et celui d’un stoïcien Égypto-grec qui leur répond avec autorité sur son histoire et ses coutumes.

Entre Grecs et Égyptiens, c’est une longue histoire qui n’a cessé de s’écrire à travers le temps. Ce volume réunit les œuvres de quatre figures majeures de ce dialogue fondamental : Hérodote, Diodore de Sicile, Strabon, dans des traductions nouvelles, qui ont visité l’Égypte à des époques différentes, entre le Ve siècle av. J.-C. et le Ier siècle de notre ère, et Chérémon d’Alexandrie, philosophe stoïcien, historien et sociologue avant l’heure, qui rend cet échange possible en usant vis à vis des trois premiers d’une sorte de droit de réponse. Son témoignage inédit apporte un éclairage essentiel sur les sources premières de la double histoire dont les continents européen et africain sont issus.

L’ensemble des textes ici rassemblés ne donne pas seulement une connaissance ethnologique précieuse sur l’Égypte. Il permet de mieux percevoir l’histoire de cette rencontre décisive entre une Grèce éblouie et sceptique qui crut voir dans la terre du Delta son premier grand modèle, et une Égypte à la fois plurielle et égocentrique qui abrita le foyer le plus éclatant et inattendu du multiculturalisme d’Alexandrie.

La richesse d’une telle confrontation entre deux univers distincts, dotés de peu de dénominateurs culturels communs mais non dénués de convergences religieuses, offre l’une des plus curieuses et fascinantes introductions à la vie égyptienne dans l’Antiquité, de ses croyances et de ses savoirs et de la place irremplaçable qu’ils occupent dans le patrimoine de l’humanité.

