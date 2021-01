Manifestes

Patrick CHAMOISEAU, Édouard GLISSANT

La Découverte, février 2021

EAN : 9782348060595 — 120 p.

« Il n’y a de puissance que dans la Relation, et cette puissance est celle de tous.

Toute politique sera ainsi estimée à son intensité en Relation. Et il y a plus de chemins et d’horizons dans le tremblement et la fragilité que dans la toute-force. »



Cet ouvrage rassemble pour la première fois six textes : De loin…, Dean est passé. Il faut renaître. Aprézan !, Quand les murs tombent et L’Intraitable beauté du monde coécrits par Patrick Chamoiseau et Édouard Glissant ; et avec Ernest Breleur, Gérard Delver, Serge Domi, Bertène Juminer, Guillaume Pigeard de Gurbert, Olivier Portecop, Olivier Pulvar et Jean-Claude William le Manifeste pour un projet global et le Manifeste pour les « produits » de haute nécessité.

Table des matières

Malgré tout - Avant-propos de Patrick Chamoiseau

Manifeste pour un projet global

De loin…

Dean est passé, il faut renaître. Aprézan !

Quand les murs tombent

L’intraitable beauté du monde

Manifeste pour les « produits » de haute nécessité

Une poétique de la politique - Postface d’Edwy Plenel

