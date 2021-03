Une grammaire à l’aune de l’oral ?

Dir. Paul CAPPEAU

P.U.R., 2021

*

162 p.

20 EUR

ISBN : 978-2-7535-8006-0

*

DESCRIPTION

Cet ouvrage a pour but de tracer de nouvelles perspectives, pour que l’oral prenne enfin sa juste place dans les grammaires. De nouvelles données, constituées sur des paramètres variés permettent d’observer des faits de langue, peu visibles ou peu documentés jusque-là. Pour les appréhender, peut-on s’appuyer sur des concepts grammaticaux forgés à partir de l’écrit ? Le danger est alors de ne pouvoir décrire des structures rares ou absentes à l’écrit. L’objectif du livre est d’aider le lecteur (spécialiste ou non) à mieux appréhender les questions que l’oral pose et à le convaincre qu’écarter ces données a conduit à appauvrir notre connaissance du français.

Avec le soutien de l’université de Poitiers

Lire l'introduction...

Voir la table des matières...