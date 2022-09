« C’est tout l’art de Peter Burke que d’avoir su, très tôt, décrire les ancrages les plus anciens de l’histoire culturelle autant que ses frontières labiles et ses lentes métamorphoses au fil des décennies. Dans un récit entraînant et magistral, l’ouvrage relie ainsi la naissance de l’histoire culturelle à la grande tradition germanophone qui court de Jacob Burckhardt à Aby Warburg en passant par Johan Huizinga, retrace ensuite les débats suscités par la notion de culture dans les milieux marxistes orthodoxes et hétérodoxes (notamment via Eric J. Hobsbawm et Edward P. Thomson en Angleterre), explore la controverse européenne autour de la notion de “culture populaire”, détaille les tensions générées partout avec les différentes formes d’histoire sociale et économique, révèle les connexions inédites créées avec la microstoria et l’Alltagsgeschichte, souligne la façon dont l’histoire culturelle s’est nourrie de certains grands théoriciens (Bahktine, Foucault, Elias, Bourdieu, Goffman, de Certeau, etc.), rappelle aussi la manière dont elle fut fécondée par l’anthropologie culturelle américaine longtemps mal connue en France (Clifford Geertz et Marshall Sahlins) et dont elle fut portée enfin par l’avènement du constructivisme en philosophie.



Une fois refermé le livre, une fois ces constellations intellectuelles mieux repérées, l’histoire culturelle nous paraît soudain plus vaste et plus riche encore que nous ne l’avions imaginé au départ. »

Hervé Mazurel

Avant-propos d’Hervé Mazurel

Préface à l’édition française de Peter Burke

Introduction



1. La grande tradition

L’histoire culturelle classique

Culture et société

La découverte du peuple



2. Les problèmes de l’histoire culturelle

Revisiter les classiques

Les débats marxistes

Les paradoxes de la tradition

La culture populaire en question

Qu’est-ce que la culture ?



3. Le moment de l’anthropologie historique

Le tournant culturel

Le moment de l’anthropologie historique

La micro-histoire

Le postcolonialisme et le féminisme

4. Un nouveau paradigme ?

Quatre théoriciens

Les pratiques

Les représentations

La culture matérielle

L’histoire du corps



5. De la représentation à la construction

L’avènement du constructivisme

Nouvelles constructions

La performance et l’occasion

La déconstruction



6. Au-delà du tournant culturel ?

Le retour de Burckhardt

La politique, la violence et les émotions

La revanche de l’histoire sociale

Frontières et rencontres

Le récit dans l’histoire culturelle

7. L’histoire culturelle au XXIe siècle

Une scène qui change

L’histoire culturelle et son voisinage

La culture en question

Le tournant naturel

Conclusion



