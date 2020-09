Le silence des vaincues

Pat Barker,

Laurent Bury (traduction)

Éditions Charleston

Paru le 25 août 2020

352 p.

EAN13 Livre papier : 9782368125014

EAN13 eBook [ePub + Mobi/Kindle + PDF] : 9782368125649

Elle était reine. Briséis de Lyrnessos, vénérée et respectée. Mais, hors des murs du palais, la guerre de Troie fait rage et bientôt la cité de Lyrnessos tombe sous les assauts grecs. En quelques heures, Briséis voit son mari et ses frères massacrés ; de reine, elle devient esclave. Un trophée parmi d’autres pour l’homme qui l’a conquise : le divin Achille dont les générations futures chanteront les exploits.

Captive du camp grec, Briséis doit choisir : se laisser mourir ou survivre. Survivre comme un défi à la barbarie des dieux et des hommes, survivre pour raconter, enfin, son histoire. L’histoire de la femme par laquelle la guerre de Troie a basculé.

Et avec elle, après 3000 ans de silence, ce sont les voix de toutes les femmes laissées muettes par l’Histoire qui s’élèvent. Esclaves, prostituées, guérisseuses, effacées au profit des faits d’armes des guerriers.

Avec une précision historique remarquable et un style dans la plus pure tradition homérique, Pat Barker fait naître sous nos yeux une Iliade féminine magistrale.

Voir le livre sur le site de l'éditeur…

Pat Barker lauréate du Booker Prize en 1995, est une figure phare de la scène littéraire britannique. Considérée comme une écrivaine engagée dès ses débuts, elle trouve rapidement sa marque de fabrique : utiliser le prisme du passé pour parler du présent. Le Silence des vaincues, son premier roman depuis de nombreuses années, signe « un magistral retour en force » pour The Observer. Il a été finaliste de nombreux prix littéraires dont le prestigieux Women’s Prize for fiction et lauréat du Independent Bookshop Week Book Award.