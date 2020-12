Panayota Badinou, Jean-Claude Mühlethaler et Maria Vamvouri (dir.),

Autour de la table. Manger, boire et communiquer,

Lausanne, BSN Press, 2020.

Regards croisés sur les liens tissés par le manger et le boire.

Manger et boire ensemble constituent des actes distinctifs de l’humain, être social par excellence. Depuis l’Antiquité, la table et le lieu qui l’accueille sont devenus le cadre privilégié de rencontres et d’échanges entre les membres d’une famille, d’une communauté, ou celui d’un face-à-face avec autrui. C’est sur cette thématique du partage alimentaire que ce volume invite les lecteurs·rice·s à réfléchir.

Linguistes, archéologues, chercheurs et chercheuses en littérature, historien·ne·s et anthropologues croisent leurs regards dans cet ouvrage divisé en deux volets. Dans la première, les articles examinent la manière dont l’imaginaire alimentaire se met en place à travers les propos de table ou les récits sur la table. Dans un second temps, il est question de pratiques et de rites alimentaires, ainsi que de ce qu’ils révèlent des relations entre les personnes d’une collectivité ou entre différentes civilisations.

Ce volume, dirigé par Panayota Badinou (Formation doctorale interdisciplinaire), Jean-Claude Mühlethaler (Section de français) et Maria Vamvouri (Groupe de recherche en langues et littératures européennes comparées) fait suite à un colloque tenu en décembre 2018 au sein de la Faculté des lettres de l’Unil.

Sommaire

Première partie. Discours sur la table : clés de lecture du monde

Deuxième partie. Pratiques alimentaires : du geste quotidien à la scène sociale

