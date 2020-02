L'ART D'AIMER

OVIDE

Édition présentée, établie et annotée par Sylvie Laigneau-Fontaine.

Le Livre de Poche

Date de parution: 12/02/2020

EAN : 9782253240228 — 160 p.

« Romains, si quelqu’un parmi vous ignore ce qu’est l’art de l’amour, qu’il lise mon poème pour s’y instruire et apprendre à aimer. »

Brillant par son humour et sa modernité, L’Art d’aimer rencontra dès sa parution aux alentours de l’an 1 apr. J.-C. un succès immense – en témoignent des extraits retrouvés gravés sur les murs de Pompéi. Ovide s’y fait le chantre de l’art subtil de la séduction et, avec une audace extraordinaire pour son époque, dispense aux jeunes gens de Rome une leçon d’amour dans les règles de l’art. Nourri d’exemple mythologiques, de conseils et de techniques pour faire naître puis entretenir la passion dans son couple, L’Art d’aimer vaudra à son auteur d’être banni de l’Empire, avant de devenir l’un des textes érotiques les plus célèbres au monde.

Voir le livre sur le site de l'éditeur…