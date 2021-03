ORAGES. LITTÉRATURE ET CULTURE (1760-1830)

N° 19 – EXPLOSIONS POPULAIRES

Décembre 2020

Numéro dirigé par Sophie Marchand et Olivier Ritz

« Ce grand volcan aurait pu dormir encore longtemps, il s’est embrasé, il s’est éteint, il s’est rallumé. les écrivains ont voulu que les laves coulassent d’un côté plutôt que d’un autre ; ces laves ont emporté le journaliste et sa plume. »

Ces mots de Louis-Sébastien Mercier, tirés du chapitre du Nouveau Paris intitulé « Explosion », résument les questions qui nourrissent ce numéro d’Orages. les articles ici réunis se penchent sur les modalités choisies pour représenter les explosions populaires de la période 1760-1830 et sur l’émergence de formes propres à les incarner et à les porter. Ils s’intéressent aussi aux jugements et à l’axiologie qui accompagnent ces phénomènes. La littérature, les arts, la pensée se trouvent également modifés : l’explosion concerne des formes et des publics régénérés par les bouleversements historiques.

La spécifcité de ce numéro est de ne pas se cantonner au point de vue des contemporains des événements. Ces explosions populaires que les arts et les discours fixent sur le moment façonnent des grilles d’intelligibilité de l’histoire qui ont elles-mêmes une histoire. Ce sont aussi ces usages des figurations du peuple, de ses émotions, de son accès à la représentation que nous souhaitons interroger, depuis le théâtre du règne de louis XVI jusqu’aux représentations contemporaines de la Révolution.

Le dossier rassemble des contributions de Sophie Wahnich, Thibaut Julian, Jacob Lachat et Shelly Charles, ainsi que le compte rendu d’une table ronde avec Florent Grouazel et Younn Locard, auteurs de la bande dessinée Révolution, couronnée par le Fauve d’or au Festival d’angoulême 2020. la rubrique « Textes » présente un extrait de l’Apologie de la Révolution française de James Mackintosh (1792) présenté par Olivier Ritz, ainsi que les dénouements du Masaniello de Carafa (1827) et de La Muette de Portici d’auber (1828) introduits par Olivier Bara.

Un entretien exclusif avec Éric Vuillard, auteur de 14 Juillet (2016) et de La Guerre des pauvres (2019), publiés chez Actes Sud, complète ce dossier.

TABLE DES MATIÈRES

Éditorial, par Olivier Bara

DOSSIER

Introduction, par Sophie Marchand et Olivier Ritz

Sophie Wahnich, « Orages explosifs : métaphores et actions révolutionnaires, 1788-1795 »

Thibaut Julian, « Des peuples et des rois. Révoltes théâtrales sous le règne de Louis XVI »

Jacob Lachat, « La violence à distance : Chateaubriand et l’histoire des explosions populaires »

Shelly Charles, « Le “peuple des lecteurs” et l’explosion du genre romanesque »

Florent Grouazel et Younn Locard : « “On a fait sauter la barrière d’Enfer” : dessiner l’explosion révolutionnaire », entretien mis en forme par Olivier Ritz et Sophie Marchand

TEXTES

James Mackintosh : « Apologie de la révolution française », extrait présenté et édité par Olivier Ritz

Olivier Bara, « Un volcan peut en cacher un autre. Éruptions populaires dans Masaniello et La Muette de Portici (1827-1828)

CAHIER D’ORAGES

Varia

Linda Gil, « La fureur de lire les poètes latins à la veille de la Révolution française »

« Une “sage liberté”. Lettres de Jean-Nicolas Bouilly à Dominique Clément de Ris, 1794-1825 », présentées et annotées par François Jacob

Fil-rouge

Jean-Noël Pascal, « Violences lyriques au temps de la Révolution (1788-1793) »

Entretien

Entretien avec Éric Vuillard : « Une brèche qui ne se referme pas vraiment »