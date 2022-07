"On est pas bien, là ? Paisibles. À la fraîche…"

Cinquante ans après sa première parution, les éditions Seghers réédite le livre culte de Bertrand Blier, préfacé par Éric Neuhoff : Les Valseuses raconte le périple de deux copains, deux petits délinquants, Jean-Claude et Pierrot, sur la route, à travers la France. Objectif principal : échapper à la prison. Objectifs secondaires : conduire des voitures et rencontrer des filles. Ils entraînent Marie-Ange, une shampouineuse, dans leur cavale. Écrit avec une inventivité fougueuse, dans une langue qui doit autant à Céline qu'à la Série noire, Les Valseuses a pu choquer en 1972 : ce roman exprimait surtout un goût absolu pour la liberté, en révélant que Bertrand Blier était un écrivain. Le succès du livre a été éclipsé par celui, encore plus grand, du film qui en a été tiré. Il fait peu de doutes que l'un comme l'autre choquent davantage aujourd'hui qu'hier, en nous donnant aussi à comprendre quelle liberté s'est perdue dans l'intervalle…