Le Cerveau comme machine

Olivier Caïra

Georg, 2020

376 p.

25 CHF

ISBN : 9782825711293

Résumé du livre :

L’intelligence est une obsession contemporaine. Longtemps cantonnés aux énigmes policières et à la science-fiction, les surdoués envahissent aujourd’hui les écrans : drame, comédie, biopic, super-héros, espionnage...

La technologie est le principal moteur de cette obsession. Comme la révolution industrielle a engendré les figures de savants fous, l’informatique popularise une vision du cerveau comme machine : il s’optimise, se transplante, se pirate. L’interconnexion permet au surdoué de seconder ou de surclasser les agents de terrain. La maîtrise des nombres peut faire gagner au casino, résoudre des énigmes, voire chercher la clé de l’univers. L’intelligence est filmée comme moyen et comme fin : les créatures des nouveaux Frankenstein surpassent leurs créateurs, aux échecs ou lors de duels plus dangereux.

Au confluent de la sociologie, de la narratologie et des études filmiques, portant sur plus de 200 films et de 100 séries, Le cerveau comme machine est la première étude d’envergure sur l’intelligence extrême à l’écran.

À propos de l'auteur :

Olivier Caïra est maître de conférences en sociologie au Centre Pierre Naville (Université Paris Saclay) et chercheur associé au Centre de Recherche sur les Arts et le Langage (EHESS Paris). Ses travaux portent sur la fiction, avec des approfondissements sur l’audiovisuel et les jeux de simulation. Il a notamment publié Hollywood face à la censure (CNRS Editions, 2005), Jeux de rôle : les forges de la fiction (CNRS Editions 2007) et Définir la fiction (Éditions de l’EHESS, 2011). Outre ses recherches sur la représentation à l’écran de l’intelligence extrême, il mène des enquêtes et des réflexions sur les anomalies dans la fiction et sur la scénarisation interactive.

