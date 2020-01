Olivia Rosenthal, le dispositif, le monde et l'intime

Sous la direction de Laurent Demanze et Fabien Gris

Classiques Garnier (Paris),

La Revue des lettres modernes, série "Ecritures contemporaines", no 15, janvier 2020

ISBN: 978-2-406-09843-0 — Prix : 38 euros (version papier)

Le numéro 15 de la série "Ecritures contemporaines" de la Revue des lettres modernes est le premier ouvrage universitaire entièrement consacré à l'oeuvre d'Olivia Rosenthal. Ecrivaine, performeuse, investissant le livre comme la scène, Olivia Rosenthal déploie depuis plus de vingt ans une oeuvre importante, essentiellement publiée aux Editions Verticales. Ce collectif tente d'en dresser un premier bilan, en analysant cette poétique originale qui se situe à la croisée des chemins : entre fiction et documentaire, entre écriture personnelle et recueil de témoignages, entre intertextualité et intermédialité, entre pratique de dispositifs formels et interrogation sur les possibilités de dire l'intime. Ce qui frappe, en effet, dans les ouvrages d'Olivia Rosenthal, c'est le fait qu'ils nous parlent avec acuité de notre monde et de nos préoccupations les plus actuelles, tout en représentant cette matière vive à travers des dispositifs littéraires exigeants. L'écriture d'Olivia Rosenthal est ainsi l'expérience concomittante de la saisie et du débordement du monde et de l'intime.

SOMMAIRE

Lire les résumés…

Fabien Gris : "Introduction"

Michel Jourde : "Early Modern O. R. Cinq notes sur les vies littéraires d’Olivia

Rosenthal"

Jean-Marc Baud : "Les réinventions de soi dans Mes petites communautés"

Laurent Demanze : "Olivia Rosenthal, « à la lisière de la médecine »"

Aurélie Adler : "L’émancipation par trahison dans les fictions d’Olivia

Rosenthal. Du dispositif à la disponibilité"

Stéphane Chaudier : "Le pathos intelligent. Rire avec Olivia Rosenthal"

Marie-Odile André : "Olivia Rosenthal, ce que le montage fait au ressassement"

Evelyne Ledoux-Beaugrand : "Olivia Rosenthal défait le genre"

Maud Lecacheur : "Viande froide. De la réappropriation de la parole à l’architecture d’un lieu"

Dominique Rabaté : "Les fonctions de l’identification"

Jean-Max Colard : "Filmo-biographie et récit de vie"

Olivia Rosenthal : "« Il y a de drôles de fruits qui pendent aux arbres »"

Nancy Murzilli : "Sortir du livre. Enjeux d’une rencontre de la littérature avec d’autres

pratiques artistiques et formes de vie"

Fabien Gris : "Entretien avec Olivia Rosenthal"

Olivia Rosenthal : "Notes pour l’écriture de Mécanismes de survie en milieu hostile"

Lire les résumés…