Octave Mirbeau - Études et actualités, n° 2

Éditions du Petit Pavé, Brissac (49320), 2021

EAN13 : 9782847126419..

Le 20 mars 2021, paraît, à Angers et à Brissac (49), le deuxième numéro de la revue annuelle des Amis d'Octave Mirbeau, association internationale créée en juillet 2019 et qui entend poursuivre la mission qui a été celle de la Société Octave Mirbeau, de 1994 à 2019. Intitulée Octave Mirbeau - Études et actualités, cette revue entend rester fidèle à l'éthique et aux objectifs des Cahiers Octave Mirbeau, dont 26 numérod ont paru, depuis 1994, sous la direction de Pierre Michel.

Ce deuxième numéro, gros de 480 pages et de nouveau très international, comporte de très nombreuses illustrations, notamment des œuvres originales de l’artiste russe Daria Matskéévitch, de la dessinatrice française Corinne Taunay, de l’artiste belge Antoine Juliens, de la dessinatrice tunisienne Nadia Khiari, ainsi que de Philippe Charpentier, Jacques Cauda, Éloi Valat et Jean Estaque..

Prix : 26 € en France, 28 € à l'étranger.

L'adhésion aux Amis d'Octave Mirbeau comporte la livraison gratuite du numéro de l'année : 36 € (20 € pour les étudiants et les chômeurs).

SOMMAIRE

ÉTUDES MIRBELLIENNES

• Pierre MICHEL, « Octave Mirbeau face à “l’universelle connerie” – Entre nihilisme et engagement »

• Stéphane GOUGELMANN, « Elle "marcherait entre les lys" » : Julia Forsell est-elle la femme idéale ? »

• Isabelle MELLOT, « Le primitif dans les fictions narratives d’Octave Mirbeau »

• Élise FONTVIEILLE GORREZ, « La Figure de l’aliéniste dans Les 21 jours d’un neurasthénique »

• Christian LIMOUSIN, « Les Nymphéas de Claude Monet : du désintérêt général au triomphe mondial »

• Lucía CAMPANELLA, « Octavio Mirbeau, compagnon des anarchistes rioplatenses. Présence de son œuvre dans La Protesta Humana (Buenos Aires) et La Batalla (Montevideo) »

• Chunyue ZHOU, « Mirbeau en Chine – Une influence sociale : la traduction et la critique des œuvres dramatiques et des nouvelles d’Octave Mirbeau en Chine entre 1928 et 1949 »

• Joanna RAZNY, « Zofia Nałkowska et Octave Mirbeau – Contribution à la réception de Mirbeau en Pologne »

DOCUMENTS

• Pierre MICHEL, « Lettres inédites de Paul Hervieu à Octave Mirbeau (1886-1888) »

• Pierre MICHEL, « Deux lettres inédites de Mirbeau à Jean-François Raffaëlli »

• Pierre MICHEL, « Lettres inédites de Mirbeau à Alfred Athis »

• Pierre MICHEL, « Mirbeau et la typhoïde à Lorient »

- Octave Mirbeau, « Au pays de la fièvre »

• Paul ARON, « Le Foyer parodié par Charles Müller »

- Charles Müller, « Nos chefs-d’œuvre à rebrousse-poil. Le Foyer »

• Elena FORNERO, « Octave Mirbeau vu par Albert Adès – Documents inédits »

TÉMOIGNAGES

• Charles LEE, « Le Journal d’une femme de chambre, ou le purgatoire d’une ascension sociale »

• Sylvie LANGLOIS, « Mettre en scène Octave au Théâtre Mirbeau »

• Yann PALHEIRE, « Cet admirable antiseptique, l’ironie »

• Fabienne Massiani-Lebahar, « L’écho de Mirbeau »

• Philippe CLOCHEPIN, « Ma rencontre avec Mirbeau »

• Michel BOURLET, « À propos de Ténèbres, de Paul Kawczak, et du Caoutchouc rouge »

• Daniel LÉRAULT, « Istrati et Rolland – D’un étonnement à l’autre… »

• Maxime BENOÎT-JEANNIN, « L’antisémitisme comme plan marketing »

BIBLIOGRAPHIE

, par Pierre Michel

- Le Jardin des supplices et autres romans

- Весь Мирбо

- Autres œuvres.

2. Études sur Octave Mirbeau, par Pierre Michel

- Carol Schwartz (s. d.), Twentieth-century literary criticism,. Vol. 383.

- Cahiers Octave Mirbeau, n° 27

- Anna Gural-Migdal et Sándor Kálai (s. d.), Émile Zola et Octave Mirbeau. Regards croisés.

3. Notes de lecture

- Cahiers naturalistes, par Pierre Michel

- Émile Zola et le naturalisme, en tous genres. Mélanges offerts à Alain Pagès

- Excavatio, n° XXXI, Émile Zola et le naturalisme en Europe, par Pierre Michel

- Alain Pagès, L’affaire Dreyfus. Vérités et légendes, par Céline Grenaud

- Alain Pagès, L’affaire Dreyfus - Une histoire médiatique, par P. M.

- Pierre Perrin, Le Modèle oublié, par Marie-Hélène Prouteau

- Marie-Hélène Prouteau, Madeleine Bernard, La Songeuse de l’invisible, par M.-H. P.

- Marie Colombier, Sarah Barnum, par C. B.

- Catulle Mendès, L’Homme tout nu, par F. J.

- Marie-Ève Thérenty, Femmes de presse, femmes de lettres, par Nelly Sanchez

- Collection « Les Plumées », par Nelly Sanchez

- Collection « L’Aréopage », par Pierre Michel

- André Suarès, Tolstoï vivant, par Philippe Thireau

- Josepha Larocha, Freud à Paris, par David Duquesne

- Adorée Floupette, Les Affaires du club de la rue de Rome, par Pierre Michel

- Leonty Soloweitschik, Un prolétariat méconnu. Étude sur la situation sociale et économique des ouvriers juifs, par Gilles Candar

- Paul Kawczak, Ténèbre, par Pierre Michel

- Quentin Mouron, Jean Lorrain, ou l’impossible fuite hors du monde, par Quentin Mouron

- Jules Huret, Tout yeux, tout oreilles, par Pierre Michel

- Alexandra David-Neel, Le Grand Art, par Pierre Michel

- Lucien Descaves, Souvenirs d’un ours, par Pierre Michel

- Albert Samain, Œuvres en prose, par Sylvain Ledda

- Nathalie Coutelet, Un Théâtre à côté : la Grimace. De la Belle Époque aux Années folles, par N. C.

- Jacques Tassin, La Vie selon Genevoix, par Gérard Quentin

- Léon-Paul Fargue, Paris Nabi (Bonnard, Denis, Vuillard et les autres), par Christian Limousin

- Daniel et Marianne Halévy – André Spire, Correspondance 1899-1961. Des ponts et des abîmes : une amitié à l’épreuve de l’histoire, par Gilles Candar

- Jacqueline Lalouette, Un peuple de statues. La célébration sculptée des grands hommes, par Gilles Candar

- Lydia Tchoukovskaia, Entretiens avec Anna Akhmatova, par Maxime Benoît-Jeannin

- François Noudelmann, Un tout autre Sartre, par Maxime Benoît-Jeannin

- Roman 20-50, n° 69, « Michel Tournier », par P. M.

- Gabrielle Wittkop, Les Héritages et Hemlock (à travers les meurtrières), par Félicie Dubois

- C’est l’anarchie, par Pierre Michel

- Gérard Monédiaire, Capi insoumis, par Christian Dufour

- Sylvie Cognard, Jean et Zlata, par Jean Goblet

- Philippe Clochepin, Anarchiste, par Pierre Michel

- Isabelle Attard, Comment je suis devenue anarchiste, par Pierre Michel

- Pas d’histoire sans archives. Mélanges "secret défense" offerts à Gilles Morin, par Jean Grassou

- Radovan Ivsic, Rappelez-vous cela, rappelez-vous bien tout, par Maxime Benoît-Jeannin

- Annie Massacry, Angola : Entre les brumes de nos mémoires, par Maxime Benoît-Jeannin

- Maxime Benoît-Jeannin, On dira que j’ai rêvé, par Axel Mocenigo

- Hervé Kempf, Que crève le capitalisme – Ce sera lui ou nous, par Maxime Benoît-Jeannin

- Que faire ?, par R. B.

- Front populaire, n° 1 et 2, par Pierre Michel

4. Bibliographie mirbellienne, par Pierre Michel

NOUVELLES DIVERSES

Brèves mirbelliennes, par Pierre Michel

Mirbeau au théâtre — Mirbeau traduit — Le Dictionnaire Octave Mirbeau (suite) — Mirbeau sur Facebook — Mirbeau dans la Poéthèque — Mirbeau dans la bibliographie de la critique d’art — Mirbeau et Bourges — Mirbeau, Durand-Ruel et Claude Monet — Mallarmé et les Bons Cosaques — Mirbeau, Rodin et Pissarro — Mirbeau au procès de Rennes — De Nietzsche à Mirbeau — Mirbeau et la « respectabilité » — Mirbeau et Jules de Boissière — Jacquot rate Mirbeau — De Fresselou à Grothendieck — D’Isidore Lechat à Michael Bloomberg — Neel Doff chez Mirbeau — Paul Morand versus Mirbeau — De Mirbeau à Arundhati Roy — De Mirbeau à Orwell — Guy Bedos, « un rire de résistance » — Disparition de Zeev Sternhell — Nelly Kaplan nous a quittés !

Nouvelles de nos amis

Ernest Renan — Eugène Carrière — Alphonse Allais — Jean Jaurès — Remy de Gourmont — Marcel Schwob — Saint-Pol-Roux — Louis Pergaud — Victor Segalen — Alain — Albert Camus — Max-Pol Fouchet — Amer

Disparition : Janie

Dessin de couverture : Daria Matskevitch