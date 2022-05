Le 20 mai 2022 est sorti, avec quelques semaines de retard sur les prévisions, le tome IV et dernier de l'édition, par Pierre Michel, de la Correspondance générale d'Octave Mirbeau. Ce sont les éditions angevines du Petit Pavé qui ont pris le relais des éditions de L'Âge d'Homme, chez qui avaient paru les trois premiers tomes.

La première partie du volume couvre les dernières années de la vie d'Octave Mirbeau, à partir de 1903. Elle évoque donc tout particulièrement les deux grandes batailles qu'il a menées pour Les affaires sont les affaires et Le Foyer, ainsi que ses combats au sein de l'Académie Goncourt pour le prix annuel. On y trouve aussi l'évocation de toutes les années passées à Cormeilles-en-Vexin, puis à Triel-sur-Seine, à partir de l'été 1909, et, en particulier, du bouleversant délabrement progressif de sa santé et de ses capacités, après avoir reçu prématurément, à 57 ans, « le coup de poing de la vieillesse ».

La deuxième partie du volume comporte le Supplément à l'ensemble de la correspondance de Mirbeau, qui a été, pendant toute sa vie, en relations suivies avec tout ce qui compte dans le monde de la littérature, de l'art, de la presse, de l'édition, du théâtre et de la politique de la Belle Époque. Parmi les quelque 500 lettres nouvelles, majoritairement inédites, on trouve en particulier 86 lettres à Claude Monet, des lots de lettres à Paul Hervieu, à Jules Huret, à Jean-François Raffaëlli, à Bertha von Suttner, à Jules Claretie et à Maurice de Féraudy, et aussi des lettres à Georges Charpentier, Eugène Fasquelle, Paul Ollendorff, Remy de Gourmont, Élémir Bourges, J.-K. Huysmans, Léon Dierx, Sacha Guitry, Gabriel Mourey, Auguste Renoir, Laurent Tailhade, Alphonse Daudet, Théodore de Banville, Emmanuel Chabrier, Félix Fénéon, F.-G Dumas, Eugène Séménoff, Aurélien Lugné-Poe, Félicien Champsaur, Raymond Poincaré, Paul Painlevé, Evelio Torent, Samuel Pozzi, Georges Dumas, Julia Bartet, Alfred Bruneau, Ernest Vaughan, Charles Longuet, Francis Viélé-Griffin, Sully-Prudhomme, Eugène Montfort, René Baschet et Marthe Clemenceau, etc.

L'index des noms cités est accessible en ligne : https://fr.calameo.com/read/0060681359c3df29a4665.

Il est possible de commander le volume (48 €) aux éditions du Petit Pavé :

https://www.petitpave.fr/petit-pave-octave-mirbeau-correspondance-generale-tome-4-dernier-870.html