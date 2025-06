Francesco Dendena & Stéphanie Roza, Une histoire immédiate de la Révolution. Antoine Barnave, textes choisis, 1790-1792

Une histoire immédiate de la Révolution. Antoine Barnave, textes choisis, 1790-1792

Antoine Barnave a été l’un des premiers défenseurs de la Révolution et l’un de ses orateurs les plus influents. Sa volonté, après 1791, de terminer la Révolution en consolidant une monarchie constitutionnelle comme sa défense de l’esclavage ont souvent éludé son rôle initial et la complexité de son positionnement. Arrêté et emprisonné en 1792, Barnave est exécuté l’année suivante.

Si ses lettres à la reine sont bien connues, d’autres textes de cet auteur prolifique, dont certains avaient retenu l’attention de Jean Jaurès, étaient jusqu’à présent peu accessibles. Les auteurs de ce livre déploient les différents axes d’une pensée originale, tout sauf modérée, comme les réflexions de celui qui peut être qualifié de dernier historiographe des Lumières et de premier historien de 1789.

Pour Barnave, la Révolution est l’aboutissement inéluctable d’une dialectique sociale mettant aux prises la bourgeoisie montante et la vieille aristocratie. Ses écrits permettent par ailleurs de resituer la Révolution au sein de l’empire colonial, en proie à la concurrence avec les autres puissances européennes.