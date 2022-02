Adressé en premier lieu aux étudiant.e.s en langue, traduction et littérature françaises, mais aussi aux acteur.rice.s, spécialistes et aux personnes passionnées par la traduction, ce livre a pour but de fournir une première approche de la critique bermanienne des traductions littéraires entre le français et l’italien.

À travers un choix d’études de cas portant sur des traductions de Proust, Rimbaud, Camus, Pennac, Chamoiseau entre autres, cet ouvrage vise à montrer comment développer une réflexion critique quand on aborde l’analyse d’une traduction.

Plusieurs problématiques sont traitées, depuis les retraductions de classiques jusqu’aux traductions d'œuvres contemporaines ; le dernier chapitre fournit des éléments pour l’écriture d’une note sur la traduction.

L'auteure

Ornella Tajani est enseignante-chercheuse en Langue et traduction françaises à l’Université pour Étrangers de Sienne; elle enseigne également dans le cadre du Master MATRA en Traduction littéraire de l’Université de Sienne. Son domaine de recherche privilégié est la critique des traductions: elle a consacré un ouvrage à la traduction du pastiche (Tradurre il pastiche, Mucchi, 2018) et plusieurs articles à la traduction de la poésie et de la prose. Parmi ses dernières traductions: Medusade Martine Desjardins (Alter Ego, 2021) et les œuvres d’Arthur Rimbaud (Marsilio, 2019, dir. O. Bivort).