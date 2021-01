Louis Jouvet

Olivier RONY

Gallimard, collection Folio biographies (n° 154), 2021

*

407 p.

9,70 EUR

ISBN : 9782072850820

*

« Je me suis trouvé un jour au théâtre, dans une salle, puis sur la scène : je m’en étonne encore moi-même. Cet étonnement ne me gêne pas, il me plaît et me satisfait. Le plus estimable, le plus heureux dans la vie est de s’étonner. »



Louis Jouvet (1887-1951) se tourne vers le théâtre autour de ses vingt ans, jouant des mélodrames ou de petits rôles avant de rencontrer Jacques Copeau, qui en fait son plus proche collaborateur au Vieux-Colombier. Ensuite, à la Comédie des Champs-Élysées puis à l’Athénée, il montera Jules Romains, Marcel Achard, Jean Cocteau et surtout Jean Giraudoux, développant une remarquable science de la mise en scène, qu’il mettra aussi au service de Molière. Professeur au Conservatoire, il se passionnera pour l’enseignement et la réflexion sur son métier.

Enfin, au cinéma, il jouera dans une trentaine de films, dont plusieurs deviendront des classiques : Knock, La Kermesse héroïque, Drôle de drame, Hôtel du Nord, Entrée des artistes, Quai des Orfèvres.

C’est donc le récit d’une aventure artistique exceptionnelle que nous propose cette biographie.

