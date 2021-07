Comment lire des livres qu'on ne comprend pas

Olivier Haralambon

Premier Parallèle éd., mai 2021

96 p. — 8 € — ISBN papier : 9782850610912

Des livres qui passent de poche en poche, comme des carnets sur lesquels on peut griffonner au gré de la lecture : voilà ce qu’ont dit les fées sur le berceau de cette petite collection souple, née de la volonté de voir la pensée circuler, le plus loin possible, sous le manteau ou dans la manche, suivant le pas alerte de lecteurs occupés à faire commerce d’idées, à débattre, à se raconter des histoires, à jouer et à apprendre.

Une petite collection à cheval entre les idées et le pratique, résolument vivante et amusante, qui rend concrètes les grandes questions.

On y entre, en somme, par la petite porte, pour en sortir par la grande.

« Après avoir passé un doigt sur la surface du texte pour en apprécier le grain, lire.

Une première fois. Résonance du choc. Dégringolade en pied de page.

On a lu pourtant, et reconnu les grands équilibres, la structure grammaticale ou la tonalité de sa

langue maternelle. Mais on n’a rien compris. On recommence, on repasse. On pose ses coudes de part et d’autre, il faudra bien que le texte s’attable. Mais pour y parvenir, il faudra ruser avec lui : tourner autour, le lire dans toutes les pièces, le maltraiter et le surprendre, le faire rire, le séduire. Alors il vous donnera tout, ou presque. »

