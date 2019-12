Orient, orientation, désorientation, réorientation

Dirs.: Orgest Azizaj et Luca Salza

Mimésis, 2019

*

220 p.

20 €

EAN13 : 9788869761881

*

DESCRIPTION :

S’il apparaît qu’apprendre à s’orienter dans la pensée (dans le monde, dans le présent, dans l’histoire, dans la vie…) est une question philosophique de première importance – de quel Orient cette activité conserve-t-elle la mémoire ? Car, cela est attesté par Kant, c’est à partir de l’Orient que nous nous orientons. Une évidence solidement enracinée dans l’étymologie : Orient, du latin oriens, là où le soleil se lève. Ce qui va donner orientalis, oriental ; puis orienter, orientation, désorientation et, enfin, orientaliste, orientalisme… C’est cette riche et contradictoire descendance que cet ouvrage collectif va soumettre au regard de ses auteurs, provenant des horizons les plus divers… Car l’Orient s’est progressivement établi comme un topos associé à la perte des repères, voire à la perdition, à des formes d’altérité dont le propre est, précisément, de désorienter.

Luca Salza est maître de conférences en Littérature italienne et Histoire des idées à l’Université de Lille-SHS.

Orgest Azizaj, philosophe et traducteur, est chargé de cours de Philosophie, Esthétique et Psychanalyse du film auprès de l’Académie du Film et du Multimédia Marubi (AFMM), Tirana.

