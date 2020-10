Appel à contribution

Essais. Revue interdisciplnaire d'Humanités

Numéro hors série "Récits de docteurs" [2021]

La revue Essais de l'École doctorale Montaigne Humanités (université Bordeaux Montaigne) prépare un numéro hors série consacré au devenir des docteurs en Humanités, en faisant le choix de leur donner la parole.

Il s'agit de contribuer à la réflexion sur la place de la recherche, mise à mal dans la société française, à partir de récits individuels d'expériences concrètes.

Il existe certes des approches statistiques du devenir des docteurs, à différentes échelles, qui sont des indicateurs précieux en ce qu'is apprennent par exemple l'augmentation considérable du nombre de docteurs en Europe (+56% : ils étaient 158 000 en 2000, 247 000 en 2012), ou encore que le "développement de la carrière des candidats au doctorat" est une préoccupation pour les institutions "dans une large mesure" (47%), "dans une certaine mesure" (41%) (source : "Doctoral Education in Europe : approaches and institutional structures", A. Hasgall, B. Saenen and L. Borrell-Damian, European University Assocaition, 2019). Ces approches ont leur logique propre, perceptible dans le choix d'un certain vocabulaire ou de certaines questions (la même étude demande par exemple quelles sont les sources de financement des thèses, pas combien de thèses sont financées).

Les approches subjectives que se propose de réunir la revue Essais, seront bien évidemment mises en perspective avec les statistiques. Elles devaient permettre toutefois d'esquisser une autre représentation de la variété des parcours, complémentaire, fondée sur une perception singulière des notions de réussite ou d'échec, dans un contexte politique très défavorable, qui plus est, celui d'une précarité aggravée des docteurs.

Ces approches subjectives ont un double objectif : rendre visible l'infini richesse d'une formation par la recherche, et mesurer le degré de familiarité du monde contemporain avec cette même richesse.

L'outil privilégié est le récit, source singulière de savoirs.

La forme du "récit de docteur" est libre. Il est demandé toutefois d'adopter un certain recul sur sa propre discipline ou expérience. Toutes les formes de vies après la thèse intéressent les responsables de ce numéro spécial, d'autant plus que la revue est l'émanation d'une école doctorale pluridisciplinaire et qu'elle s'adresse tout particulièrement à de futurs docteurs. Mais ces vies devront être articulées à une présentation du sujet de thèse et/ou du processus de la recherche qui soit compréhensible par des non-spécialistes, et à une réflexion sur la nature de la formation reçue pendant les années de thèse - ce dernier point ayant pour enjeu de mettre en évidence un certain nombre de qualités dont se privent souvent nos sociétés contemporaines (un bon moyen de le savoir étant de raconter des devenirs variés).

Pour des raisons de volume, nous limitons cette première livraison aux récits de chercheurs :

- en Arts, Langues, Littératures, Sciences Humaines et Sociales (tout en ayant à l'esprit l'intérêt d'une ouverture plus large, aux Sciences et techniques, que la revue envisage comme une suite possible)

- ayant soutenu leur thèse depuis 2010.

Les récits ne devront pas excéder 25 000 signes. Ils doivent être envoyés à l'adresse suivante avant le 31 décembre 2020 : Isabelle.Poulin@u-bordeaux-montaigne.fr - et seront examinés par le comité de lecture de la revue.

La publication du numéro est prévue en 2021.