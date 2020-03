La Nouvelle Revue Française (n° 641), Gallimard

Parution : 12-03-2020

Sommaire

Éditorial :

La N. R. F., Condition poésie



Les auteurs et la poésie :

François Sureau, Rester assis, sans rien faire. Réponses écrites à quatre questions écrites

Maria Pourchet, Roman

Frédéric Verger, Magie noire, magie blanche

Clémentine Beauvais, Poésie pour bambins

Pierre Assouline, Si tu peux traduire sans trop trahir

Simon Johannin, Notes sur la ville

Thomas Clerc, Poeasy is not easy

Joseph Ponthus, «Un livre de poésie est plus utile qu’un chemin de fer»



Poèmes contemporains :

Stéphane Bouquet, Preuves du monde

Valérie Rouzeau, Moineau toi oui

Loïc Demey, La preuve par l’écrit

Louise Dupré, Jusqu’à la fin

Olivier Barbarant, Les fils du feu

Emmanuelle Pagano, Chutier

Mélanie Leblanc, Nous relier



La poésie et les arts :

Bartabas, À la pointe du sabot

Marie Modiano, Écrire un poème

François Piron - Tarek Lakhrissi, Estrangement (entretien)

Pauline Perrignon, Corps et âme. Sur Crystal Pite

Dominique Ané, Tendre au poème

Wajdi Mouawad, Anesthésie



Inédits :

Georges Séféris, Journal (extraits)

Fouad El-Etre, En mémoire d’une saison de pluie (extraits)



Sur la poésie :

Violaine Huisman, Pour Ben Lerner

Jean-Pierre Siméon, Retour du refoulé poétique

Guy Goffette, Poésie, un art de vivre?

Jacques Réda, Pour une chanson de Lorand

Michel Onfray, Mort et vie de la poésie



Notes de lecture :

Renaud Pasquier, Alexandre Postel, Un automne de Flaubert (Éd. Gallimard)

Stéphanie Cochet, Jan Clausen & collectif, Je transporte des explosifs, on les appelle des mots. Poésie & féminismes aux États-Unis (Éd. Cambourakis)

Gaëlle Flament, Pauline Klein, La figurante (Éd. Flammarion)

Michel Crépu, Flannery O’Connor, Journal de prière (Éd. Actes Sud)

Gaëlle Flament, Elena Costa, La vie audacieuse (Éd. Gallimard)



Chronique de l’amateur :

Michel Crépu, Banane à la Joconde



