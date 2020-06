Référence bibliographique : Nouvelle Fribourg, n° 5 : "La plume et la fourchette: de la nourriture en littérature", Groupe Nouvelle Fribourg, 2020.

Nouvelle Fribourg, n° 5,

"La plume et la fourchette: de la nourriture en littérature",

Groupe Nouvelle Fribourg, 2020.

Sommaire

- Chiara Nifosi, « Éditorial: Lettre ouverte à une parole qui renaît toujours»

- Adel Habbassi, « Le dîner de Noël d’Aimé Césaire ou “le goût amer de la liberté” »

- Emilie Ollivier, « La Cuisine de Marguerite, la création durassienne de la plume aux fourneaux »

- Mohamed Lehdahda, Hanae Filali, « La parole alimentaire chez R. Barthes : du savoir et de la saveur »

- Fadoi Tanane, « À coups de dents et de fourchettes »

- Martha Asunción Alonso, « Maryse Condé et l’art du bien manger : à la recherche d’une généalogie de femmes créatrices »

Présentation du projet Nouvelle Fribourg

Sous la direction de Federica Locatelli (Università Cattolica de Milan - Université de la Vallée d’Aoste) et Chiara Nifosi (University of Chicago), Nouvelle Fribourg est une revue de recherche scientifique en langue française, prioritairement axée sur des questions d’ordre littéraire, stylistique, didactique et interdisciplinaire. Nouvelle Fribourg invite les professeurs, chercheurs et étudiants francophones à contribuer à la publication d’articles consacrés à la littérature française du XIXe, XXe et XXIe siècle, à la critique et à l’enseignement du FLE, mais aussi à la littérature comparée.

Chaque article répondant à nos appels à contribution et publié dans Nouvelle Fribourg est soumis de manière anonyme au comité scientifique de lecture (selon la modalité de la double peer review), conformément au protocole des revues savantes.

