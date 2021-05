Nouveau Roman. Correspondance, 1946-1999

Michel Butor, Claude Mauriac, Claude Ollier, Robert Pinget,

Alain Robbe-Grillet, Nathalie Sarraute et Claude Simon

Édition de Carrie Landfried et Olivier Wagner.

Édition publiée sous la direction de Jean-Yves Tadié

Ouvrage publié avec le soutien de la Fondation d'entreprise La Poste.

Collection Blanche, Gallimard

Parution : 03-06-2021 — 336 p. — ISBN : 9782072894541



Dès les années 1970, les auteurs du nouveau roman, réunis autour des Éditions de Minuit, se défendent d’appartenir à un mouvement littéraire commun.

Pourtant, dans cette correspondance inédite, initiée par Claude Ollier et Alain Robbe-Grillet, puis échangée en septuor, on découvre de véritables liens. Vieux amis, protecteurs, complices ou adversaires, Michel Butor, Claude Mauriac, Claude Ollier, Robert Pinget, Alain Robbe-Grillet, Nathalie Sarraute et Claude Simon se soutiennent, se lisent, s’éloignent… Toute la richesse de leurs émotions se lit dans ces pages. Leurs lettres révèlent l’existence d’un moment nouveau roman. Ce lien perdure jusqu’à la mort de Nathalie Sarraute, bien après que leurs œuvres se sont imposées sur les bancs universitaires.

Pièce justificative de l’une des aventures littéraires les plus intenses du siècle passé, la correspondance du nouveau roman permet de retracer, chapitre après chapitre,

son histoire.

