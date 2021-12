Zola and Science

numéro bilingue français-anglais qui rassemble des articles de chercheurs d'Europe et d'Amérique du Nord sur les relations d'Emile Zola aux sciences de son temps. Il ressort de cet effort concerté deux points en particulier: tout d'abord, Zola était bien plus critique des sciences de son époque, y compris des sciences expérimentales et de leur méthode, qu'il n'est communément admis et son oeuvre comporte une dimension éthique non-négligeable à laquelle il convenait de donner toute la place qui lui revient.

Table des matières:

Introduction-Hélène Sicard-Cowan



Zola and the Science of Painting-Robert Lethbridge



La Foi expérimentale: Lourdes d’Émile Zola-Véronique Cnockaert



Medical Humanism or Scientia Sexualis? Building a Sociological Concept in Fécondité-Larry Duffy



De l’œil du savant au regard impudique dans La Curée-Aude Campmas



La Critique et le dépassement de la « méthode expérimentale » dans Thérèse Raquin-Hélène Sicard-Cowan



Émile Zola and the Literary Language of Climate Change-Johannes Ungelenk