Norsud, Revue semestrielle en Sciences du langage et Littérature – bilingue (français/arabe) à comité de lecture. Publiée par le Département de Français – Faculté des Lettres – Université de Misurata, Libye. La revue Norsud entend promouvoir, en littérature, linguistique et didactique françaises, francophones et arabe, une recherche fondée sur le dialogue entre les deux rives de la méditerranée. Attachée à refléter une recherche vivante et actuelle, elle s'ouvre aussi bien aux études semblables mais en arabe sollicitant des spécialistes d'origine géographique et de champs disciplinaires les plus divers.

Créée en 2007 à l'initiative du Département de la Langue et de la Littérature Françaises – l'Université de Misurata, elle ne publie que des articles inédits. Les contributions présentées dans chaque numéro sont soumises à l'aval du conseil scientifique et d'un comité de lecture international anonyme.

Nous aurons le plaisir de recevoir de votre part des contributions pour le prochain numéro ''20'' de notre revue qui aura lieu en décembre 2022.

Date limite de remise des articles : avant le 01 novembre 2022 à (k.elmahjoub@art.misuratau.edu.ly) ou (norsud@art.misuratau.edu.ly)



RESPONSABLE : Khaled ELMAHJOUB