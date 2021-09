Nicolas Voeltzel

Repenser l'authenticité. Essai sur Charles Taylor et Charles Larmore

Préface de Claude Romano

Paris, Classiques Garnier, coll. Philosophies contemporaines, 2021

EAN : 9782406114819 — 478 p. — 39 €

Cet ouvrage propose une analyse philosophique de l’idéal d’authenticité, d’abord en présentant et discutant les travaux de Charles Taylor et Charles Larmore, puis en développant des analyses plus personnelles du conformisme et de ce que l’auteur appelle les « expériences d’authenticité ».

